Williams: "Hay que buscar alternativas económicas, pero no a través del ajuste en el estado"

Este sábado a la mañana, Rafael Williams fue uno de los diputados del bloque del Frente de Todos que asistió a la reunión en AJURPE, convocada por jubilados de Esquel, en el marco del plan de reestructuración del estado que pretende mandar a la legislatura el gobierno provincial.

"Se planteó la grave crisis que atraviesa la provincia y los proyectos que tienen que ver con un ajuste en el estado, modificación en la caja de jubilaciones y cuestiones crudas hacia el político. Cuando son planteadas de frente y con respeto, uno tiene que aceptarlas como tal y reflexionar. Hemos tomado la decisión de no acompañar el proyecto, porque apunta a un ajuste en los trabajadores y en la caja de los aportantes del estado", indicó el exintendente de Esquel.

Además, Williams agregó: "Buscar alternativas es económicas es importante, pero no buscarlas a través del ajuste en el estado".

Por otra parte, el Diputado Provincial se refirió a la megaminería: "Es tajante la no aceptación y lo expresamos la mayoría del bloque nuestro, no acompañar la actividad ni ningún proyecto que modifique la ley actual. Yo creo que el gobierno no va a tener los votos necesarios para tocar este tema en la legislatura".