Jacqueline Nasif aclaró el papel del Consejo de Discapacidad ante los reclamos recientes

Jacqueline Nasif, del Consejo Municipal de Discapacidad, quiso aclarar cuál es el rol del Consejo en casos de reclamos recientes por falta de oportunidades laborales o vivienda digna.

Desde el Consejo, enviaron notas al Ejecutivo de Esquel solicitando que tomaran los recaudos necesarios para que no sucedieran estos hechos, "porque ya lo veíamos venir", comentó, refiriéndose a la situación de Nicolás González, que hizo un descargo en redes sociales hace algunos días.

"De acuerdo a lo que yo leí de su descargo, él habla como si fuera el Consejo parte del Ejecutivo municipal, donde se pone y se saca gente, dice. Y por ahí es necesario, una vez más, volver a explicar que el Consejo de Discapacidad está compuesto por personas con discapacidad y no con discapacidad que trabajamos ad honorem: es un Consejo que nació en el año 2003, que hace tres años atrás tuvo una reforma de su ordenanza de constitución y, de ahí en más, se eligen las autoridades dentro del Consejo, o sea que la presidencia, que está en ese caso a cargo mío, no es parte del Ejecutivo municipal, como lo era hasta hace tres años atrás".

Agregó que el Consejo no tiene poder para intervenir sino solamente algunas atribuciones para trabajar en los temas de accesibilidad, turismo accesible, entre otros. Además, aclaró que el municipio tiene entre 1,2 y 1,5% de cupo para personas con discapacidad. "Por ahí meter todo en la bolsa no está bueno: insisto en esto de que se conozca realmente cuál es el trabajo del Consejo, la responsabilidad que se tiene dentro del Consejo, el compromiso enorme que se tiene con la temática, porque decir que no se hace nada en Esquel es muy duro. Yo llevo 26 años como persona con discapacidad, en una silla de ruedas, y te puedo asegurar que Esquel cambió y mucho". Pese a esto, está de acuerdo con que faltan "toneladas" de cosas.

"El consejo está para acompañar: tiene las puertas abiertas, las reuniones son siempre abiertas a la comunidad, puede ir quien quiera, puede presentar sus reclamos quien quiera".

Ante los varios reclamos en los últimos días, explicó que todos están invitados al Consejo a plantear su problemática y pedir ayuda. Escuchá las palabras de la funcionaria: