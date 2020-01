Intento de robo en Esquel: "Le pidió plata, con la amenaza de pegarle un tiro en la cabeza"

El miércoles pasadas las 21, personal de la Comisaría 2° y de la sección motos de la Unidad Regional, intervinieron en un intento de robo camino a La Hoya, donde lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien además de la tentativa, amenazó a la víctima.

El segundo jefe de la Comisaría 2°, Subcrio. Edgardo Bahamonde, comentó detalles de este hecho relevante y también destacó el operativo realizado por la Policía, que logró la aprehensión gracias a un cerrojo que realizaron en el lugar.

"La señora había sido abordada por un masculino, quien le habría referido una amenaza de arma de fuego e intentado quitar elementos. La señora se resiste y la persona nunca exhibió armas. Como pasó un vehículo, desiste de su accionar y se da a la fuga. Inmediatamente se montó un operativo cerrojo y gracias a la rapidez y profesionalismo del personal, se logró la aprehensión de esta persona", relató Bahamonde.

Sobre la denuncia de la víctima, el Subcomisario contó que el delincuente quería dinero y que hubo amenazas: "La víctima hizo la denuncia. No lograron llevarle ningún elemento. Le pidió en principio plata, con la amenaza de que le iba a pegar un tiro en la cabeza. La persona aprehendida tiene antecedentes policiales y afortunadamente la señora no vio ningún tipo de arma. En el rastrillaje no se constató algún arma tirada como las que había referido que podía llegar a tener".

Por último, pidió a la comunidad que se de aviso al 101 ante cualquier eventualidad: "Sabemos que la zona es agreste, con mucha vegetación. Por eso queremos recalcar a los vecinos que cualquier cosa den aviso sobre cualquier anomalía, así se puede prevenir y se puede llevar tranquilidad a los que usan ese espacio".