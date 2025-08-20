Continúan abiertas las inscripciones para participar de los Juegos de Montaña

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, informó que continúan abiertas las inscripciones para los primeros Juegos de Montaña, que se desarrollarán hasta el 31 de agosto en la ciudad y contarán con la participación de 11 disciplinas deportivas.

“Estamos planificando septiembre con varios encuentros, como el Nacional de Futsal de la Liga de Honor de AFE y la Liga Municipal de Fútbol. Este fin de semana invitamos a todos a sumarse al kilómetro vertical, la trepada al cerro La Cruz y la escalada deportiva indoor, que se realizará en el Club Independiente y en el Andino. Vendrán equipos de Buenos Aires, Calafate y Puerto Madryn”, destacó Maciel.

El funcionario señaló que las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de las páginas de Deportes, Turismo y la Municipalidad de Esquel, así como en sus redes sociales.

Maciel destacó que, aunque los juegos contarán con un nivel competitivo importante, también están destinados a quienes recién comienzan en estos deportes, con categorías que van desde niños de 6 años hasta adultos mayores.

C.S.