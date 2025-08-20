Copa País: La Liga del Oeste se prepara para el partido del domingo en Trelew

El pasado domingo, la Liga del Oeste comenzó su participación en la Copa País con una victoria por 2 a 1 frente a la Liga del Valle en el partido de ida que se jugó en la cancha del Club Belgrano de la ciudad. El torneo reúne a selecciones de ligas de todo el país y tiene como objetivo potenciar el desarrollo futbolístico a nivel provincial y nacional.

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, celebró el desempeño del equipo, que reúne jugadores de distintas localidades de la región cordillerana, como Epuyén, Cholila, Lago Puelo y Esquel.

“La Liga del Oeste empezó perdiendo 1 a 0, pero logró dar vuelta el partido con dos goles de Bahamonde, del equipo de Belgrano. Estamos muy contentos y con muchas expectativas para el partido de vuelta, que se jugará este domingo en la cancha de Huracán en Trelew”, señaló Maciel.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto entre la liga del oeste, Chubut Deportes y las asociaciones de clubes, que permite organizar eventos deportivos de calidad y cubrir la demanda de competencias en la región.

“Agosto en Esquel no contaba con muchas competencias deportivas, pero este mes logramos armar una cartelera increíble”, agregó, resaltando la importancia de la organización local para el desarrollo del fútbol en la provincia.

C.S.