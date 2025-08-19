10°
Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
#Esquel
19 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Vuelve la Gran Peña Folclórica Municipal con música, danza y sabores tradicionales

La peña se realizará el 22 de agosto en el Gimnasio Municipal con música en vivo, danzas, comidas típicas y artesanías, en una noche pensada para celebrar nuestras raíces y disfrutar en familia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Enrique Castro, Subsecretario de Cultura, se refirió a la realización de la segunda Gran Peña Folclórica Municipal.

 

"El año pasado hicimos la Primera Edición que fue la prueba piloto, en función de eso, decidimos junto a Matías Taccetta poder dar continuidad a todo lo que tiene que ver con la peña y fomentar la parte folclórica, tanto de música y danza, como un espacio para compartir con la familia, entonces se van a realizar diferentes peñas durante lo que queda del año", confirmó. 

 

"Va a haber música, danza, gastronómicos, un poco también de artesanos. Todo dentro de la temática de lo que tiene que ver con el folclore y nuestras raíces", expresó Castro. 

 

Por su parte, Sonia Baliente, comentó que la peña reunirá a un gran número de artistas que harán presentaciones especiales. Además, anunció que la entrada anticipada costará $3.000 y en puerta $4.000.

 

Finalmente, Paula Botto sostuvo: "La idea es acompañar la propuesta relacionada a las tradiciones folclóricas locales, la música y el espectáculo, con una propuesta acorde. Los gastronómicos van a hacer sus recetas adaptadas, va a haber asado, choripanes, empanadas y tablas de picadas. Se está trabajando en una propuesta específica para este tema, también va a haber emprendedores que comercializan productos relacionados como es indumentaria de campo". 

 

La Gran Peña Folclórica se realizará el día viernes 22 de agosto, dentro del marco del Día del Folclore, a las 21:00 hs en el Gimnasio Municipal. Las entradas estarán en venta a partir de hoy en el Auditorio Municipal. 

 

 

R.G.

 

