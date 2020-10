Luego de disponer la continuidad de la prisión preventiva para los cinco imputados por el asesinato de Brian Sánchez, el juez penal Jorge Criado volvió a poner sobre la mesa la difícil situación que existe en la cordillera con los lugares de detención. Tres de las investigadas en esta causa son mujeres y deben cumplir la medida en sus domicilios porque no hay cárceles.

"Es el reclamo que tenemos hace mucho tiempo", señaló el magistrado. Remarcó que en la zona "hay tres departamentos, es muy grande la jurisdicción. Vamos a decirlo en criollo, está muy desparramada". "Comodoro si bien tiene anexada en el recurso a Sarmiento, es otra jurisdicción con jueces penales distintos y la gran centralidad de población está en Comodoro. En Trelew y Madryn pasa más o menos lo mismo. Nosotros en Esquel a 200 kilómetros tenemos Costa y San Martín, a 100 kilómetros para el otro lado Corcovado, también la Comarca Andina y Río Pico. Esto es muy difícil para el traslado de internos", graficó.

En este sentido, el doctor Criado recordó: "Nosotros peleamos mucho para un centro de detención que iba a ser similar a los de la costa y nos permitía a los detenidos varones, que son prácticamente la totalidad, llevarlos ahí en cumplimiento de penas". De esta forma, "en las comisarías grandes de Esquel, sea la primera o la segunda, podíamos hacer un centro de detención de contraventores y de prisión preventiva, uno masculino y otro femenino".

Hecha la salvedad de que "nuestra jurisdicción no tiene muchas imputadas mujeres. Trelew y Comodoro tienen más casos", lo que el juez definió como "una particularidad social", destacó: "Como la ley es tan estricta con los menores y las mujeres en relación a los lugares de detención, yo planteé esto cuando dicté esta medida de coerción. No ha habido ninguna respuesta porque estamos en una situación excepcional pero es otra deuda que tiene el Ejecutivo".

Además, lamentó que el proyecto para la construcción de un lugar de detención había avanzado pero no se concretó: "Hace algunos años cuando Das Neves era gobernador vino en febrero a una fiesta de Esquel y nos dijo que lo iba a hacer. Yo destaqué siempre que el Concejo Deliberante hizo una sesión y cedieron tierras pero no hemos visto ningún avance ni llamado a licitación".

"Nosotros vimos los pliegos, estaban confeccionados cuando el ministro era Miguel Castro"

"Siempre en la cordillera estamos un poco rezagados en esto y el problema es cuando estamos hablando de cumplimiento de derecho y el juez tiene una responsabilidad constitucional. Cuando hay un problema no se acuerdan que fue Arcioni ni tal ni cual, se acuerdan que el juez no se fijó que no estaba detenido en un lugar acorde", puntualizó Criado. "Yo dispongo la medida y tengo el deber de controlar como juez, no puedo disponer de una partida para hacer un centro de detención", agregó.

Consideró que en la zona existe "una emergencia en los lugares de detención y mucha necesidad de dictar medidas de coerción". "Tenemos clausurada la primera con reparaciones pendientes y en el interior sin terminar Tecka", apuntó.

El magistrado recalcó que deben "controlar que no haya violaciones de las garantías que tienen los detenidos. La gente se olvida, quiere que vaya preso y no es tan sencillo como eso". "Hay una serie de reglas, una persona no deja de ser persona por estar sometida a un proceso penal o condenada, la víctima tampoco. Nosotros tenemos que ver que todo sea posible, que se cumpla ley penal y se respeten todos los derechos", concluyó.