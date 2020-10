El histórico dirigente peronista Alejandro 'Pinda' Fernández Vecino pasó por el estudio de Red43 y recordó al expresidente Néstor Kirchner, que murió un 27 de octubre de hace exactamente 10 años y a quien conoció personalmente

Sostuvo que "el peronismo tuvo muchas versiones en sus gobiernos" y en este sentido Néstor Kirchner "fue un presidente que los que venimos del peronismo tradicional, de la década del '70, estábamos esperando. Fue un gobernador de una provincia que nadie conocía, se lanzó a pelear la presidencia en 2003 y con el retiro de Menem fue elegido presidente con el 22% de los votos. A partir de allí tuvo que construir su poder político porque no tenía nada".

"Fue prácticamente un gobernador electo que la mayoría de los argentinos no conocía, a partir de allí tuvo que construir todo y lo construyó muy rápidamente".

"Tenía una gran capacidad de persuasión y convocatoria. Néstor era un hombre que cuando hablabas con él, te hacía pensar que eras la persona más importante en ese momento. Tenía una memoria extraordinaria, se acordaba con quién había hablado qué tema y en qué oportunidad", recordó Fernández.

Entre los méritos más grandes de la presidencia de Kirchner, consideró: "Dejó al país con el 6% de inflación anual, recibió la Argentina con 10 mil millones de dólares de reservas y lo devolvió con 50 mil millones de dólares, pagó la deuda externa, dejó al país desendeudado, desarrolló una política de derechos humanos que ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado, porque derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tuvieron jueces naturales para sentencia justa todos los represores de la dictadura". "Durante 4 años se fijaron los salarios por paritarias entre patrones y trabajadores, algo que en este momento es impensable no solamente por la pandemia. De la experiencia que venimos es impensable que eso pueda suceder en Argentina y él lo dejó así", agregó.

"El proceso de la estabilidad monetaria, el pago de la deuda y los derechos humanos, esos fueron los rasgos indiscutibles. Dejó al país país sin deudas y durante 4 años Argentina creció a tasas chinas".

"En innumerables aspectos me deja un gran recuerdo. Tradujo de nuevo la vocación y la pasión en mucha gente por hacer política", introdujo el abogado, para quien Néstor Kirchner "fue un presidente inolvidable. Es reconocido por gente de todas las tendencias, reconocen que la presidencia de Néstor Kirchner fue una de las mejores presidencia de la democracia Argentina". "Era muy hábil, sabía articular alianzas. Inició el proceso de la transversalidad, es decir incluir en las listas a gente que no era necesariamente peronista, y sobre todo incorporar a la juventud a la política" valoró.

El emblemático dirigente peronista, hijo del exgobernador chubutense Benito Fernández, recordó una anécdota junto a Kirchner cuando vino a inaugurar el gasoducto que lleva el nombre de su padre: "Él se encargó de que toda la familia de Benito Fernández estuviera presente en el acto. Esa fue la última vez que yo lo vi, se acercó, tuvo palabras muy cálidas para mí y para mi familia. Me dijo algo que no me voy a olvidar nunca: 'Vos y yo Pinda pertenecemos a la generación diezmada. Pero esos viejos como Benito Fernández y Jorge Cepernic -gobernador de Santa Cruz en 1973-, son esos viejos olvidados que la historia debe reivindicar. Fue muy importante y lo que me dijo lo recuerdo para siempre".

Por otro lado, el 'Pinda' comparó la situación en que asumió Kirchner y la que le tocó a Alberto Fernández: "El contexto internacional de Néstor Kirchner era más sencillo que el que tiene Alberto Fernández. Tiene un contexto más duro, una América latina diferente, todo el deterioro del proceso neoliberal de Macri, que a mi entender fue un presidente mucho más dañino que De La Rúa y después Duhalde. A eso sumémosle la pandemia, que sea de todo el planeta no nos salva de nuestros propios padecimientos".

Consideró que la actualidad "es mucho más grave" porque las divisiones en la sociedad están más marcadas: "Néstor Kirchner fue el progresismo posible en la Argentina y hoy Alberto Fernández es la democracia posible porque hay muchas acechanzas en el orden regional internacional. Las contradicciones en la Argentina de hoy están mucho más agudizadas".

"El objetivo que tiene Alberto Fernández es de todas formas preservar la vigencia práctica del sistema democrático", sostuvo. "La grieta está haciendo muchísimo daño. No se puede gobernar en contra del 40% ni el 40% puede gobernar en contra del 60%. No se construye un país así, no hay forma de salir de eso. Un ejercicio es ver cómo nos quedamos con lo mejor de nuestro pasado de cualquier partido que sea y ver si lo podemos replicar", expresó el dirigente.