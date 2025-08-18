16°
Por Redacción Red43

Concejal Crea: cien jóvenes trabajan en Pueblo Carao

El concejal Crea se refirió al Proyecto de la Laguna Carao y la concesión del Cementerio en su hora de preferencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejal oficialista Rafael Crea Del Blanco realizó un breve análisis político para introducir su visita al Proyecto de la Laguna Carao, puntualizando que los jóvenes se han dado cuenta que los sistemas del  comunismo y socialismo han fracasado, y que por eso a nivel local han acompañado y ahora lo hacen con el presidente Milei. Agregó que el desarrollo está de la mano del trabajo en conjunto, de trabajadores y empresarios. Este breve comentario lo trajo para hacer la referencia a la visita que hizo junto a compañeros del Bloque de Juntos por el Cambio a las obras que se están desarrollando en la Carao, que más de 100 jóvenes de la ciudad de Esquel y Alto Río Percy están trabajando en las diferentes construcciones que se vienen realizando en el lugar, recordando algunos concejales de la oposición criticaron esta obra y lo llamaron mentiroso. 

 

Aprobación del pliego del cementerio municipal
Crea también se refirió al pliego del Cementerio Municipal, un proyecto que se viene trabajando en varios aspectos como los legales, y con aportes de todos los bloques. Mencionó que se trabajó en un pliego completo con varios puntos interesantes. Nombró que se proyecta 5 años con un servicio mínimo o gratuito para gente en situaciones de vulnerabilidad, que contaría con un plan de inversión que incluiría baños, veredas, adoquines, nicho de gas, servicio de cremación (puede o no ser por terceros), una oficina de atención al público, con cámaras, y otros requerimientos que se solicitó agregar en el pliego, con "aportes valiosos de la oposición que han sido considerados", esperando que este año acompañen el proyecto. 

 


Además, el concejal se refirió al estado actual de las rutas, mencionó la declaración de emergencia vial, para llamar la atención a todas las autoridades nacionales, provinciales, locales, del estado de las rutas provinciales y de la ruta Esquel-Trevelin, que en temporada invernal suele empeorar el estado de la calzada, debido a las heladas, lluvias y otros factores, agravándose al punto de ser peligroso e invitó al resto de los Concejales a "pensar en un proyecto para facultar al Gobierno Municipal a plantear para iniciar alguna acción judicial". 

 

Por último, cerró con el proyecto de llamar al tercer domingo de agosto "Día del Niño", adhiriendo al veto nacional, junto a los concejales Susana Pérez Arteaga, Liza Arrúa Zieseniss y Juan Margara.

 

 

E.B.W.

 

