En diálogo con Red43, el Comisario de Colan Conhue, Alejandro Carranza, dio los detalles de la situación de una mujer mayor de 70 años que se encontraba en condiciones de esclavitud en un establecimiento. Desarrollaba tareas rurales pesadas sin recibir remuneración, atención médica, ni contaba con condiciones de higiene y calefacción.

Carranza explicó que el lugar está "a 20-30 kilómetros de Aldea Epulef". "Es una zona difícil para transitar, a raíz de unos postes denunciados como robados, nos dirigimos con apoyo de la División de Asuntos Rurales de Trevelin a cargo de José Miñán. Yendo a buscar postes nos encontramos con este cuadro dantesco, una abuela que llevaba una vida que se diferenciaba al 100% a la del dueño del establecimiento", detalló. "Algunos elementos que recabamos en el lugar me obligan a labrar las actuaciones pertinentes y hacer la denuncia en el Juzgado Federal", añadió el Comisario.

"Mi presencia lógicamente la incomodaba y toda la averiguación la hizo una efectiva policial mujer que entró en confianza y nos pudo contar que hace aproximadamente 20 años que estaba en la zona, no recuerda si tiene hijos, hermanos. Está como fuera de contexto", relató. Además, un dato no menor es que no contaba con su DNI físico y luego de continuar indagando descubrieron que "lo tenían los dueños del establecimiento que cobraban la pensión".

Cabe remarcar que por el momento "no se ha contactado ningún familiar": "No descarto que los familiares puedan pensar que la persona está fallecida o desaparecida". "En poco tiempo vamos a establecer bien su identidad y los buscaremos para avisarles que está en determinado lugar", afirmó.

"La señora todavía está en el establecimiento, la policía de Aldea monitorea la situación y estamos a la espera de las resoluciones judiciales y de los organismos provinciales para en principio hacer cesar la cuestión", subrayó Carranza. En este sentido, dejó en claro que es importante respetar todos los pasos correspondientes: "No puedo sacar abruptamente a la abuela de ahí porque podría provocarle un daño mayor del que ya tiene. Se hace de manera oficial, con documentación y que esté el lugar adecuado para que esté mejor, que reciba atención, vacunas, estudios médicos en caso de que haya que hacerle".

Por otra parte, el Comisario dejó una importante reflexión para intentar frenar estas situaciones aberrantes y, por supuesto, ilegales: "Yo tengo más de 20 años trabajando en seguridad, trabajé en el área de Drogas y Leyes Especiales, he tenido capacitaciones y eso hace que uno tenga la mirada un poquito más aguda". "En la zona me sirvió para hacer un poquito de docencia con los efectivos que tengo acá, hacerles entender que hay una ley que sanciona esto y crear un trabajo más concienzudo con la participación de otras entidades porque esto no es solo policía. Es el puntapié inicial para que los otros organismos del Estado empiecen a activar controles un poquito más férreos y eficientes", recalcó, al tiempo que manifestó que es necesario no naturalizarlo: "Que las nuevas generaciones que van a estar administrando esos campos entiendan que no pueden tener gente en ese estado, tiene que cambiar".

"En un mes y medio es el segundo caso que tengo", contó el responsable policial de Colan Conhue. "La vez pasada fue con un peón que tenía la pierna en estado de putrefacción. El Juzgado Federal con buen tino hizo los allanamientos, se le dio asistencia médica al peón, las otras entidades tomaron intervención pero esa gente que toda la vida trabajó o vivió de esa manera termina aquerenciando y vuelve al mismo lugar", analizó. "Si vamos a sacar a esa persona de ese contexto hay que generarle uno con mayores condiciones de habitabilidad, dignidad. Eso no solamente es un trabajo de la policía, tiene que ser un trabajo de los entes que tienen esa función", evaluó Carranza.