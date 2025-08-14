El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio

Bruno Castro, de 31 años fue encontrado muerto dentro de su camioneta luego de protagonizar un choque en la localidad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz. La principal hipótesis fue que perdió el control y chocó contra un poste de luz, muriendo a causa de la violencia del impacto.

Sin embargo, cuatro días más tarde, la autopsia reveló un dato que cambiaría todo: la víctima, un ex trabajador minero que había sufrido la amputación de uno de sus brazos en un accidente laboral en 2018, tenía una herida de bala en la cabeza. Por el crimen, detuvieron a un bombero voluntario. “Solo quería asustar”, dijo durante su declaración.

Valentina Mallada Mansilla, abogada de la familia de Bruno Castro, manifestó que hasta el momento la familia no ha podido recuperar el cuerpo del joven para realizar la despedida de sus restos.

“Nos encontramos con que Bruno lleva un mes exactamente dentro de la morgue; la mamá está totalmente destruida. Hemos pedido en reiterados escritos; inclusive hemos intimado también al Cuerpo Médico Forense a que nos realicen la correspondiente entrega del cuerpo o que informen cuál es la situación”, afirmó.

Incluso, según informó la letrada, el juez también lo ha solicitado de manera urgente sin respuestas: “La verdad es que este silencio ya resulta absurdo y totalmente irrespetuoso, porque detrás de ello hay toda una familia esperando poder velar a su hijo.”

Mallada Mansilla agregó que “la respuesta que nos dieron fue que todavía faltaba un último laboratorio y que por eso no teníamos un informe, pero no hay un fundamento de por qué se demora esta situación, tanto la entrega del cuerpo como el informe final”, señaló.

“Bruno se encontraba regresando de la casa de su mamá, que justamente vive en la zona de Chacras y como hace muchos años y habitualmente lo hacía a diario, regresaba de cenar”. Bruno “es un chico nacido y criado en el pueblo, que todo el mundo conoce de la familia; nunca ha tenido conflictos, no ha estado involucrado en otras situaciones similares, era súper tranquilo, ha tenido un perfil siempre muy bajo”, detalló.

Sobre las consecuencias del accidente que le provocó la amputación de un brazo a la víctima, la abogada precisó que "desde ese momento a él le costaba un montón poder salir, la parte de comer y socializar. Estaba en una situación un poco más reservada”, sostuvo sobre el temperamento de la víctima.

Por otro lado, precisó que ese día el joven regresaba desde la casa de su mamá hacia su domicilio en su camioneta. “Tengo los registros fílmicos; aparece esta otra camioneta, la Duster blanca, acercándose hacia el vehículo de él. Y después hay otra información que desvirtúa esta situación y hace parecer un accidente vial cuando finalmente sí se puede comprobar que recibió un disparo de arma de fuego”, afirmó la abogada. “Cuando recibe el disparo, su vehículo obviamente pierde el control y termina incrustado sobre una palma”, añadió.

Sobre el estado de la causa, Mansilla indicó que “estamos en contacto a diario, ofreciendo pruebas, aportando información al expediente y todavía no hemos logrado que la justicia considere los testigos que hemos propuesto, entonces también es muy difícil trabajar de esa manera.”

“La mamá tiene esperanza de que se haga justicia, y también quiere que las personas que estuvieron involucradas en esta situación, que también se presume que hay cómplices, terminen también detenidas”, agregó.

Finalmente, indicó que la familia de la víctima “no tuvo ningún comentario al respecto de que haya sufrido alguna amenaza o de que se haya sentido incómoda por alguna situación”, por lo que se descarta totalmente el motivo para atacarlo