El epidemiólogo del Área Programática, Emiliano Biondo, brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con directores de diferentes hospitales de la región. La conversación tuvo que ver con la forma en que se implementará el regreso del turismo, especialmente en la etapa de recambio intercomarcal.

En este sentido, Biondo afirmó: "Hubo un acuerdo del 100% de los directores de los 14 hospitales de que Salud no está en condiciones de asumir mayores riesgos a través del turismo". "La capacidad es limitada, estamos con cuestiones al límite tanto en los hospitales subzonales como el zonal", agregó el especialista.

Por esto, el personal del área sanitaria quiere "seguir trabajando con los viajeros de la misma manera, tratando de hacer los aislamientos de las personas que vienen desde zonas de riesgo". "Construir esta situación sanitaria fue muy laborioso y los hospitales no tienen capacidad de respuesta. Desde lo específicamente sanitario la primera postura es no poder afrontar una fase intercomarcal, desde la lógica que sale el consenso es que no se puede", insistió Biondo.

"Estamos tratando de restringir la segunda y tercera fase de alguna manera lógica, ya sea con la capacidad al 30 o 50% de las plazas que tienen para alojar y reservar el resto para abordar alguna situación con casos y contacto estrechos. Vemos muy dificil pedir algún test en forma masiva por la capacidad diagnóstica de nuestros laboratorios y del resto de la provincia".

Para Salud es fundamental "limitar el acceso de turistas de alguna manera". Consideró que "hay intendentes más o menos alineados con la estrategia sanitaria en restringir. Sí o sí de alguna manera hay que poner un límite al turismo y eso es una postura firme, uno no va a consensuar algo que no lo puede afrontar Salud". En este sentido, insistió que el anuncio de ayer vinculado a que no se va a exigir PCR negativa ni aislamiento "fue unilateral" y el Área Programática no se mostró de acuerdo.

"Apoyamos la fase intercomarcal siempre y cuando sea ordenada y ajustando algunos pasos que hay en nuestra región", aclaró el epidemiólogo. "Se está planteando restringirla a la capacidad posible del sistema de salud y los intendentes se tendrán que responsabilizar de las consecuencias que asuman", prosiguió.

Adelantó que en las próximas horas elevarán un documento a las autoridades, entre ellas el ministro de Salud, Fabián Puratich, marcando esta posición. "La realidad nuestra es totalmente diferente y creemos necesario que sea escuchada de primera mano", subrayó.