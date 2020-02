Chubut buscará reperfilar su deuda externa

El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, afirmó que se está juntando toda la documentación pertinente "para tener una propuesta de reperfilamiento de la deuda" que se aguarda que esté concluida "para fines de este mes o principios del próximo, y entablar una negociación con los bonistas".



El funcionario explicó a Télam que, a diferencia de cómo negocia la provincia de Buenos Aires, su administración lo hará a través de bancos porque les parece "lo más conveniente que sean agentes financieros quienes lleven adelante una negociación sobre los intereses y el capital".

Los bonos

Chubut concluyó el pago el año pasado del Bodic I por 220 millones de dólares que se tomaron en el 2013 durante el gobierno de Martín Buzzi, y afronta el pago de otros vencimientos de esa misma gestión denominados Bodic II y Bodic III por menos de 100 millones de dólares en total que terminarán de pagarse en el 2021.



"Pero el problema mayor lo tenemos con el Bocade (Bono de Cancelación de Deuda) sobre el cual vamos a orientar el reperfilamiento", reveló a Télam el ministro.



El Bocade fue tomado durante la gestión del fallecido gobernador Mario Das Neves cuando el actual, Mariano Arcioni, era vicegobernador, por un total de 650 millones de dólares, con la intención de cancelar deudas anteriores al 2016 y para realizar "obras públicas", lo cual no se concretó en ningún caso, pero la deuda se contrajo, según denuncia la oposición.

En tal sentido, el ministro Antonena se lamentó porque "encima, el destino de esos fondos fue cambiado por ley y se coparticipó el 15% a los municipios, con lo cual la provincia tiene que devolver plata que utilizaron las comunas para pagar sus gastos corrientes".



Para acceder a los 650 millones de dólares del Bocade 2026, Chubut cedió al Deustche Bank (hoy Comafi) regalías petroleras para que actúe como fiduciario, lo que hace que de manera trimestral a la provincia le dejan de ingresar alrededor de 20 millones de dólares para afrontar los pagos de intereses y parte del capital.



"En el caso del Bocade hay un fiduciario que es el Deustche Bank o Comafi que tiene como activo a las regalías petroleras de Pan American Energy, de manera que ante cada vencimiento el banco retiene lo que corresponde para el pago de la obligación y cumple. Lo que queda es lo que llega a Chubut, lo que implica una sangría muy importante por trimestre", explicó el funcionario.



Antonena afirmó que recibió dos cartas con tono de intimación por parte del estudio Latham & Watkins que "dicen tener la mayor tenencia de esos títulos, lo cual no nos consta, advirtiendo que demandarán a la provincia si no cumplimos con nuestras obligaciones lo cual es un absurdo en si mismo".



"Obvio que si no se cumple, uno está expuesto a que lo demanden, ocurre con un alquiler, pero se actúa en base a hechos, no conjeturas, y en los hechos Chubut viene cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones aunque es lógico que busquemos discutir las condiciones de pago", expuso.



Chubut terminó de abonar la semana pasada la masa salarial de diciembre y debe por completo el sueldo de enero para los empleados en actividad, que iniciaron medidas de fuerza por sectores ante la falta de un cronograma de pago.



"Con el último rango que pagamos el viernes (7/2) para cancelar los sueldos de diciembre se fueron 800 millones y apenas nos quedaron 15 (millones de pesos) para hacer frente a las obligaciones menores mientras esperamos que vuelvan a juntar fondos nuevamente y seguir pagando, esto es el día a día", describió.