Los senadores cobrarán más de $10 millones desde noviembre

Mientras el Gobierno enfrentaba tensiones en el Senado, se firmó un nuevo acuerdo paritario para el personal del Congreso, que también tendrá efectos directos sobre el salario de los legisladores. A partir de noviembre, los senadores nacionales percibirán más de $10,2 millones en bruto por mes, según estimaciones realizadas en base al último entendimiento entre los gremios y las autoridades parlamentarias.

El origen de este esquema se remonta a abril de 2024, cuando oficialismo y oposición aprobaron sin mayor debate un nuevo mecanismo de cálculo salarial. Desde entonces, la dieta de los senadores se compone de 4.000 módulos: 2.500 corresponden al régimen general del personal del Congreso, 1.000 se asignan por gastos de representación y 500 por desarraigo. Este último adicional lo perciben casi todos, a excepción de solo cuatro senadores.

Durante el segundo semestre de 2024, y tras una nueva actualización salarial, el Senado decidió congelar la dieta hasta el 31 de diciembre de ese año. Vencido ese plazo, la discusión volvió al centro de la escena, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la Cámara Alta, extendió la medida hasta el 31 de marzo de este año. En ese momento, Villarruel advirtió que no tomaría nuevas decisiones unilaterales y que los próximos pasos debían ser resueltos por los bloques en sesión.

Finalmente, en junio de 2025, tras otro acuerdo paritario, Villarruel firmó una resolución que desvinculó a la presidencia del Senado del manejo de las dietas legislativas. Desde ese momento, el sueldo bruto de los senadores ascendió a más de $9,5 millones, generando rechazo de varios bloques, especialmente del Frente de Todos. Villarruel ofreció a los senadores la posibilidad de ajustar o rechazar total o parcialmente la suba, mediante una notificación formal a la Presidencia.

En cuanto a los trabajadores legislativos, la última paritaria contempla un incremento de 1,3% mensual y un bono remunerativo de $25.000 para los meses de junio, julio y agosto. Para septiembre, octubre y noviembre, el ajuste será del 1,2% mensual, con un bono de $20.000 por mes. Esto representa una suba acumulada del 7,52%. Con este ajuste, el valor del módulo pasa a 2.554 pesos, lo que al multiplicarse por los 4.000 módulos que integran la dieta de los senadores, da como resultado los más de $10,2 millones brutos mensuales que percibirán en noviembre.

