YPF: descuentos en cargas nocturnas, un beneficio para usuarios particulares

La petrolera estatal anunció que desde esta semana estará aplicando un descuento mayor al actual parar los usuarios que carguen nafta durante la madrugada, hasta las 6 de la mañana, para los que paguen con la aplicación oficial de la empresa. Lo aseguró Horacio Marín, presidente de la compañía: “A partir de ahora va a ser 6% en toda la República Argentina. Serán 150 litros por mes.” Esto se aplica además al 3% de descuento que estaba vigente para los que cargaban combustible entre las 00:00 horas y las 6:00 de la madrugada. Cabe aclarar que este beneficio aplica a los clientes que paguen con la App de YPF, que actualmente 2 de cada 10 litros cargados en esa franja horaria se están canalizando a través de la aplicación. Con esto se busca consolidar la presencia digital de la empresa frente a las otras herramientas para abonar, como Mercado Pago, usualmente utilizadas.

Desde la empresa se sostiene que hoy más de la mitad de los usuarios que están usando la aplicación y están beneficiándose con el descuento nocturno, no lo hacían previamente. Además, se registró un aumento del 20 por ciento de ventas en el último mes, por lo que la empresa también tiene el beneficio de mejorar su propia rentabilidad. Agregaron que se está implementando un descuento mayor para los usuarios de las estaciones de autodespacho hasta en un 9 %, aunque por lo pronto no hay disponibilidad de este modo de carga de combustible en la Patagonia. Cabe aclarar que desde la empresa se explicó que la medida es exclusiva para usuarios particulares, excluyendo a las empresas.

E.B.W.