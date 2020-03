Por falta de apoyo se suspendió el Medio Maratón “Héroes de Malvinas”

La tradicional competencia Medio Maratón “Héroes de Malvinas” que estaba programada para el domingo 12 de abril fue suspendida por falta de apoyo económico, según lo informo el ex combatiente y uno de los organizadores de esta prueba, Gustavo Lefipán.

“El problema principal es económico, es que con el correr del tiempo esta carrera era cada vez más importante y tenía premios en efectivo muy importantes para los corredores y el dinero que tiene la organización no alcanza para cubrir los costos operativos de la carrera”, lo destacó con mucha amargura Gustavo Lefipán, un gran trabajador en nuestra ciudad en eso de tener presente “la causa Malvinas”.

“Por lo tanto decidimos suspender la carrera, para no arriesgar el poco dinero que tenemos en el Centro de Veteranos de Malvinas”.

“NOS QUEDAMOS SOLOS”

“Para esta carrera estaba comprometida la ayuda de provincia, que nunca llegó. Desde el año pasado que tratamos de armar todo este evento y los costos se habían ido muy para arriba y tratar de mantener el mismo nivel de competencia y la premiación del año pasado se hace muy difícil por cierto”.

Lefipan consideró que retroceder en el nivel de prueba, no está bueno. “Consideramos que no está bueno bajar la categoría de la competencia y decidimos postergarla para otro momento. De hecho nuestros representantes olímpicos fueron ganadores de esta competencia y el Medio Maratón de Malvinas convoca a muchos atletas de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew y gran parte de la Patagonia.

Para Lefipán el cuidado hacia todos los atletas es fundamental. “Esta es una carrera que no solo piensa en los atletas de elite, sino también en todos los atletas aficionados que se esfuerzan y entrenan cada vez que pueden, que saben que no van a ganar una general pero si lo pueden hacer en su categoría y con los recursos que hoy contamos no se puede hacer”.

“Por ello, tomamos la decisión, dolorosa por cierto, de suspender la carrera en la fecha que estaba estipulada que era el domingo 12 de abril y en esto de organizar la carrera, en la parte económica, nos quedamos solos”, destacó además.