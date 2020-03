Puratich apeló a la conciencia y responsabilidad social para prevenir la transmisión del Coronavirus

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó este martes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus, en el marco de la cual apeló especialmente a la conciencia y responsabilidad social de la población, para cumplir con todas las medidas de prevención, resaltando que “no hay que estar en la calle, cuanto menos circulen las personas, menos posibilidad de circulación del virus hay”.

Parte diario

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió en primer lugar al parte diario sobre la situación del coronavirus e indicó que “la cantidad de viajeros con distanciamiento social que hay en la provincia es de 289 y lo que ha cambiado entre el lunes y el martes es que tenemos dos casos sospechosos con nexo epidemiológico: uno en la localidad de Rawson y otro en la localidad de Comodoro”.

Precisó que se trata de “dos personas jóvenes que están en buen estado de salud, a las que se les tomaron las muestras correspondientes, que se enviaron al Instituto Malbrán, para confirmar o descartar la patología”.

A su vez, este lunes “recibimos la notificación del Instituto Malbrán de los dos pacientes que teníamos como sospechosos, el de la ciudad de Esquel que no tenía nexo epidemiológico, fue negativo, y el de la ciudad de Trelew, que tenía nexo epidemiológico, también fue negativo”, por lo que “esos dos ya fueron descartados”, agregó.

Aislamiento social

Asimismo, el ministro de Salud explicó que “ha aumentado mucho la cantidad de los viajeros aislados porque a partir de este lunes se incorporaron Brasil y Chile a los países afectados, y son lugares que los chubutenses visitamos mucho”, agregando que “todavía estamos incorporando gente al aislamiento”.

En esta línea, recordó que “todas las personas que estuvieron en Chile, Brasil, Estados Unidos, toda Europa, China, Corea del Sur, Irán y Japón, tienen que cumplir el aislamiento social de 14 días a partir del ingreso a nuestro país”.

El 0800 “está funcionando muy bien”

Consultado sobre la línea 0800 implementada para brindar información sobre el coronavirus, Puratich destacó que “la verdad que está funcionando muy bien, las líneas por momentos están saturadas, hubo miles de consultas, pero la respuesta es buena y ha sido una herramienta muy grande, porque no sólo nos ha servido para consultas banales sino también para detectar viajeros a los que les tuvimos que indicar el distanciamiento social”.

“Así que volvemos a recomendar a toda la comunidad el 0800-222-2676 (CORO), ahí van a encontrar la información necesaria. Todas las dudas que se puedan sacar por el medio telefónico, evitando concurrir a los hospitales, va a ser muy beneficioso para nuestro sistema sanitario y para las personas que necesitan de él”, dijo.

Conciencia y responsabilidad social

Por otro lado, el ministro de Salud sostuvo que “tanto el país como la provincia han actuado en forma rápida tomando decisiones que son muy antipáticas, pero que son las que tenemos que tomar en este momento, para que el virus no circule y no vivamos las experiencias de otros países. Por eso apelamos a la conciencia social y le decimos a todas las personas del Estado que hoy no están viniendo a trabajar que no están de vacaciones, que tienen que cumplir sus funciones en su domicilio, y que los chicos que no van a la escuela tampoco están de vacaciones, que hay un sistema virtual y tienen que realizar actividades”.

“No hay que estar en la calle, cuanto menos circulen las personas, menos posibilidad de circulación del virus hay”, remarcó.

Además, “así como nosotros apelamos a la responsabilidad social de toda la sociedad también quiero apelar a la responsabilidad social de los trabajadores de los medios de comunicación en la difusión de las noticias”, manifestó y solicitó “chequear todas las noticias previamente antes de ser difundidas”, ya que “estamos en una situación que la sociedad está muy preocupada y muy angustiada y tenemos que ser muy responsables en la transmisión de la información”.

“La única voz autorizada que hay en este momento para hablar del tema de salud es el Ministerio de Salud, en mi voz o de la doctora Teresa Strella”, concluyó.

Reunión del Comité Provincial de Coronavirus

Además se llevó a cabo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno una nueva reunión de trabajo del Comité Provincial de Coronavirus, donde se monitoreó el estado actual de la provincia frente a la Pandemia. Además se analizó el impacto de las medidas que se tomaron para detener el avance en el territorio provincial.

Participaron los ministros de Salud, Fabián Puratich; de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Educación, Andrés Meiszner; Seguridad, Federico Massoni; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola; y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el secretario de Trabajo, Cristian Ayala; el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y la subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril.

Asimismo, durante el encuentro se analizaron las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional respecto al transporte y circulación de ciudadanos de cara al fin de semana largo.