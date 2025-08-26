Chubut: Un nuevo sistema digital para proteger a la niñez

El Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de Chubut está capacitando a equipos técnicos de toda la provincia para el uso del Registro Único Nominal (RUN), una herramienta digital clave para mejorar el seguimiento y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La provincia de Chubut avanza en la implementación de una herramienta digital que busca optimizar la gestión de los casos de niñez y adolescencia. Se trata del Registro Único Nominal (RUN), un sistema informático diseñado para centralizar, registrar y dar seguimiento a cada intervención realizada con niñas, niños y adolescentes.

En las últimas semanas, se llevaron a cabo jornadas de capacitación en localidades como Trevelin, Esquel y El Hoyo, con el fin de instruir a los equipos técnicos de la Comarca Andina en el manejo de esta plataforma. Durante los encuentros, se abordaron aspectos técnicos y se compartieron experiencias para asegurar una carga de datos eficiente y un monitoreo preciso de los casos.

El objetivo del RUN es estandarizar y unificar la información, lo que permitirá a los servicios de protección de derechos de la provincia brindar respuestas más rápidas y efectivas, y desarrollar políticas públicas basadas en datos concretos. En las jornadas estuvieron presentes la directora de Protección de Derechos, Matilde Sarramone y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aprosoff. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, busca fortalecer el sistema de protección y garantizar el acceso efectivo a los derechos de la infancia en todo el territorio de Chubut.

E.B.W.