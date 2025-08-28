La Biblioteca de la Legislatura acerca los libros a la comunidad

La Biblioteca Pública "Marta M. Arévalo de Galina" de la Legislatura del Chubut sigue su recorrido itinerante por las ferias del libro de la provincia. Esta iniciativa es parte de la política de la actual gestión para acercar la institución a la comunidad.

Después de haber participado con éxito en eventos en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Esquel, Cholila y Gaiman, la Biblioteca se prepara para las ferias de septiembre: en Rawson del 4 al 6 de septiembre en la Feria Municipal del Libro, en el marco del 160.º aniversario de la capital provincial. Luego continuará en Río Mayo del 5 al 7 de septiembre y en Puerto Madryn del 11 al 14 de septiembre sus ferias del libro.

La Biblioteca, que cuenta con una colección de más de 11.000 volúmenes y una base de datos de legislación provincial y nacional, también planifica actividades adicionales para sus stands, como charlas con diputados, presentación de proyectos y un recorrido audiovisual por el interior de la Legislatura. Además, tiene prevista su participación en ferias de la Comarca Andina, el Valle Inferior y la Meseta para los meses de octubre y noviembre.

La sede de la Biblioteca, en Rawson, atiende al público de lunes a viernes, de 8 a 19:30, con atención personalizada.

E.B.W.