Aeroevacuaron a un tripulante herido de un pesquero frente a las costas de Chubut

La Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó adelante una compleja operación de aeroevacuación para rescatar a un tripulante del pesquero argentino “Aresit”, que sufrió un grave accidente mientras la embarcación navegaba a más de 220 kilómetros de la costa de Rawson.

El hecho ocurrió cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima Argentina al constatar que uno de los tripulantes, de 50 años, había sufrido un apretón en el tobillo durante tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta. Tras una radioconsulta médica con especialistas de la Fuerza, se determinó la necesidad de una evacuación aérea inmediata debido a la gravedad del cuadro y la urgencia de una atención hospitalaria.

Desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia despegó un helicóptero con un equipo de rescate y un médico a bordo, acompañado por un avión que brindó apoyo a la operación. Al llegar al buque, se ejecutó una maniobra de alta precisión: se descendió una canasta sanitaria hasta la cubierta y se izó al herido de forma segura.

Una vez a salvo, el tripulante recibió las primeras atenciones médicas en el helicóptero y luego fue trasladado hasta el aeropuerto de Trelew, donde lo esperaba una ambulancia que lo derivó directamente al hospital para su intervención quirúrgica.

