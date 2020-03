La Casa del Chubut y el Hospital Garrahan realizaron una exitosa campaña de donación de sangre

La Casa del Chubut, a cargo de Germán Sahagún, y el Hospital Garrahan desarrollaron en forma conjunta, este miércoles en Buenos Aires, una exitosa campaña de donación de sangre, que se llevó a cabo en la sede de la representación gubernamental en Capital Federal y contó con una gran presencia de público que superó ampliamente las expectativas iniciales que se generaron cuando ambas instituciones organizaron esta actividad.

Para organizar esta campaña, que tuvo un amplio trabajo de difusión durante las semanas previas en medios de comunicación y en diferentes redes sociales, colaboraron las Casas de La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego. La Casa del Chubut y el Hospital Garrahan vienen organizando este evento desde hace varios años, y sumando todas las campañas ya son más de 300 las personas que han realizado su donación para el Banco de Sangre del reconocido nosocomio pediátrico, gracias a esta iniciativa conjunta de ambas instituciones.

Tanto las autoridades de la Casa del Chubut, como así también los profesionales del Hospital Garrahan, destacaron la importancia que tienen las campañas de donación de sangre, teniendo en cuenta que solamente el nosocomio pediátrico requiere 65 donantes diarios para cubrir las necesidades de todos sus pacientes.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Cualquier persona, hombre o mujer, que cumpla con las siguientes condiciones puede ser donante: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías. Se puede donar sangre cada 8 semanas y plaquetas cada 72 horas.

El Garrahan en números

Las transfusiones de componentes sanguíneos que se realizan en el Hospital Garrahan llegan a 650 por semana, por lo tanto, se requieren alrededor de 65 donantes por día para cubrir esta demanda. El 100% de la sangre que se utiliza es donada voluntariamente, muchas veces en forma frecuente, y nunca para un niño específico.

La sangre es una necesidad permanente para el Hospital Garrahan: no puede fabricarse, no se compra ni se vende, sólo se obtiene de personas solidarias que la donan para ayudar a vivir a quienes la necesitan.

La donación de sangre es un acto anónimo, voluntario y altruista, y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado.