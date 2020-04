En conferencia de prensa desde el COEM, el Intendente de Esquel, Arq, Sergio Ongarato se refirió a algunas cuestiones que hacen a la actualidad de la ciudad cordillerana y además, a unos pedidos puntuales hacia el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

En este sentido, explicó que en la tarde del lunes, se había empezado a realizar una teleconferencia entre el gobernador y algunos intendentes, pero por problemas técnicos no pudo ser concretada como debiera: "no pudimos hacer nuestras observaciones", detalló.

El mandatario se refirió a algunas actividades que deberían flexibilizarse para poder hacer funcionar algunos rubros y de alguna manera cuestionó la utilización del delivery tanto en Esquel como en Trevelin: "el delivery está permitido pero con dos o tres pizzas, o un docena de empanadas por noche, no hay comercio que pueda funcionar. Tenemos la costumbre de ir nosotros a salir por nuestra comida".

"Vender ropa por delivery no es factible y no va a funcionar en nuestra ciudad"

"La situación en Esquel es sumamente compleja. Mantengo diálogo con vecinos y comerciantes de la ciudad que pasan situaciones extremas. Detrás del comercio hay familias que hoy están perdiendo su medio de vida y no tienen otras alternativas. La semana pasada mientras se trataba el tema de los comerciantes, cinco comercios cerraron porque la situación se les hizo insostenible", indicó Ongarato.

"El presidente anunció medidas de flexibilización para aquellas ciudades donde no se duplique la cantidad de contagiados en quince días. Nosotros seguimos estando en cero y con tan solo dos casos en toda la provincia, que el sistema de Salud los pudo controlar".

"Descartan actividades recreativas en Esquel y cuesta explicarle al vecino por qué no puede salir a tomar un poco de aire", agrega el Intendente, advirtiendo al gobernador que con las medidas anunciadas no alcanza para recuperar la economía: "la situación es sumamente preocupante; el gobernador nos pedía paciencia, pero no es una cuestión de paciencia, hay vecinos que perdieron su fuente de trabajo".