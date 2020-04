Hablaron Sommaruga y su pareja: "Las personas que estuvieron agrediendo no son ningunos santos"

La pareja de Pablo Sommaruga, Yasmín, justificó la salida de su marido diciendo que no había salido “a robar”, sino que tenían permiso del juez para asistir al obstetra, ya que su bebé debería haber nacido ayer y lo programaron para la próxima semana. Por ello, se dirigieron a visitar la sala del Sargento Cabral, para lo cual, según Yasmín, tenían un turno. “Estábamos volviendo a casa y nos encontramos con toda esa situación”, contó.

“Está malísimo que la gente juzgue a las personas por cosas del pasado cuando hoy en día se están viviendo otras cosas”.

“Te puedo asegurar que más de una de las personas que estuvieron agrediendo no son ningunos santos”, declaró. “Nadie salió a robar acá”.

Por su parte, Sommaruga dijo que la gente lo acusó de crímenes que no cometió, como violación, y de haber roto su arresto domiciliario. “No sé qué fue lo que se filtró que hizo enfurecer a la gente, cuando yo no he cometido ningún delito en este pueblo, nada: vivo en este pueblo, prácticamente estoy viviendo en este pueblo, estamos radicados acá”.

Tenía salidas transitorias y, por la situación de coronavirus, lo pasaron al arresto domiciliario. También le permitieron asistir al parto y acompañar durante la internación.

“Yo no sé lo que se le habrá pasado por la cabeza a estos muchachos”, contó. “Yo a la sociedad le pagué: sí, ¿estuve por secuestro? Obvio, lo reconozco, tuve todo el tratamiento que tuve que tener adentro. Son 18 años detenido, no son dos días detenido, son 18 años que los pagué cumpliendo con todas las medidas que tenía que cumplir”.

“No los conozco tampoco a ellos, no sé ni quiénes son”

“La salida transitoria mía es así: salgo de la Unidad 14, hago 5 cuadras, me meto a mi domicilio y no convivo con nadie, prácticamente”, declaró el convicto.