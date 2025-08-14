Día de la Mujer Policía: el compromiso de la sargento Roman de la Policía Comunitaria

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Policía, la sargento Laura Román, con 10 años de servicio en la División de Policía Comunitaria de Esquel, compartió su experiencia y el compromiso que implica su labor diaria. Román destacó que para ella, ser parte de esta división es "un logro" y una meta constante que la lleva a estar cerca de los ciudadanos para resolver conflictos y problemáticas.

"Dentro de la policía es todo un desafío todos los días, ya desde el hecho somos mamá, a veces somos papá también, pero bueno, llevamos adelante nuestro trabajo y esa es nuestra función", afirmó la sargento, remarcando las múltiples facetas que asumen las mujeres en la fuerza.

Román explicó que, con el tiempo, la Policía Comunitaria ha construido un vínculo cercano con los vecinos, hasta el punto de considerarlos "abuelos y familiares". Este acercamiento constante le ha permitido trabajar en conjunto con diversas instituciones para abordar situaciones que afectan a adultos mayores, familias y niños.

Consultada sobre sus metas a futuro, la sargento expresó su deseo de seguir capacitándose y estar preparada para asistir en cualquier destino que se le asigne. Finalmente, Román agradeció, en nombre de todas las mujeres de la policía, la oportunidad de compartir su labor en esta fecha tan especial.

