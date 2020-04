Si la condición sanitaria de la provincia en cuanto a casos positivos, y la puesta en práctica de las nuevas medidas establecidas en el decreto 333 se cumplen con éxito, el gobierno chubutense tiene previsto anunciar la semana próxima la habilitación para que todos los locales comerciales que hoy están impedidos de trabajar con clientes producto del aislamiento por el COVID19, puedan abrir sus puertas para la atención al público, aunque cumpliendo una serie de condiciones que serán establecidas por el Comité de Crisis.



Según informó ADNSur, fuentes del gabinete provincial adelantaron que la fecha prevista para el anuncio sería el próximo martes, día en que el gobierno anticipó que se estaría convocando a un nuevo encuentro con intendentes para evaluar la marcha de las nuevas medidas implementadas recientemente, y analizar la apertura de más actividades dentro de la "cuarentena administrada".



De acuerdo a esta información, la apertura de los comercios tendría una serie de exigencias de tipo sanitario que pasarán por evitar la acumulación de gente en los locales, para lo cual será requisito indispensable que cada firma se inscriba en la plataforma digital "Te cuidamos Chubut", para que los clientes puedan sacar previamente un turno on line, de acuerdo a las terminaciones pares o impares de sus DNI.



Según se anticipó, esta apertura de más actividades no implicaría a su vez flexibilización de los controles, sino por el contrario, el objetivo es ajustar los mecanismos de vigilancia del cumplimiento junto con el personal de cada municipio, para no perder el estatus libre de casos de Coronavirus que hoy tienen las ciudades chubutenses.



Es importante recordar que los comerciantes vienen realizando en los últimos días un reclamo virulento a través de sus organizaciones para que se les permita abrir sus locales ya que no están habituados a trabajar a través del formato delivery, y en el caso de Rawson, esta semana hubo una movilización a Casa de Gobierno e incluso su vocero, Miguel Larrauri, dijo que los propietarios iban a empezar a abrir de todos modos sin autorización, al no poder sostener 45 días continuos sin facturación.



Este reclamo es compartido por comerciantes de los municipios más numerosos, y también trascendió que en Comodoro Rivadavia, el municipio y la Cámara de Comercio ya barajan la posibilidad de abrir locales al público desde la próxima semana.

Fuente: ADNSur