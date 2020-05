El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Sergio Bubas, remarcó que es necesario que exista responsabilidad de cada uno de los actores para evitar que deban retrotraerse las etapas de la cuarentena obligatoria. "Somos conscientes que no hay plata en la calle. Tenemos la posibilidad de trabajar y empezar a generar un poco pero cuidemos esa posibilidad". remarcó.

"Si llega a haber contagios no me imagino cómo esto se va a retrotraer y va a volver la cuarentena total".

Destacó que "en Bariloche un ciudadano ya presentó un recurso de amparo pidiendo que se retrotraiga la cuarentena porque no ve los controles pertinentes". "En Gastre volvió al día de 1 de cuarentena porque en Jacobacci hay casos". Recordó que la mencionada localidad rionegrina "está cerca de El Maitén, Gualjaina, Cushamen, tiene la entrada para Esquel. Se trata de ser responsables, si no nos cuidamos entre todos o esto no va a servir".

Por otro lado, en cuanto al pedido que hicieron a la Municipalidad para mayores facilidades en el pago de habilitación y otros impuestos, indicó: "Se están haciendo cosas, la Municipalidad está muy limitada porque no entra dinero".