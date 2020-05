Ella se fue a Buenos Aires a buscar su sueño de ser la mejor. De progresar, de aprender, de ser alguien dentro del deporte que tanto ama. Luciana Codesal no se olvida de sus orígenes y a pesar de que con Ferro Carril Oeste alcanzó los mejores títulos que se pueda lograr a nivel clubes dentro de la Argentina, tiene el corazón en Esquel y sobre todo en la Escuela Municipal de Handball de nuestra ciudad.

Un gimnasio exclusivamente de Handball debería tener el nombre de ella, por lo que hizo y por lo mucho que hará.

El equipo de “La Garra” (el Seleccionado Argentino de Handball) se estaba preparando para el preolímpico de Valencia, en España y justo el Coronavirus hizo su partido. Apenas se suspendió todo, emprendió viaje a Esquel; para estar más cerca de sus afectos y de pronto se dio cuenta que la cuarentena se hizo más larga de lo pensado y arrancó en su casa con los entrenamientos y también en su casa, comenzó de manera online un nuevo año en la facultad.

Ella estuvo en el equipo nacional pero no le tocó entrar a la cancha. Los partidos los vio desde la tribuna. El Mundial de Japón que se jugó en noviembre del año pasado fue para ella, un convencimiento pleno de “que está ahí, “a nada de lograr lo mejor”. Fue todo un aprendizaje por lo mucho que viene.

Claro que el Handball será uno de los últimos deportes en volver después de esta cuarentena, tal vez la paciencia sea otras de las virtudes que deberá incorporar a lo que ya tiene: a su temple, garra, capacidad técnica y física, virtudes que mantiene a Luciana Codesal, esquelense ella, como una de las mejores arqueras del país.

-¿Dónde te agarró la cuarentena, donde estás ahora y que haces diariamente en cuestiones de estudio y entrenamiento físico?

-La cuarentena por suerte me agarró acá en Esquel. Nosotros estábamos entrenando en Buenos Aires para el Torneo Preolímpico y tres días antes que se decrete la cuarentena obligatoria, se canceló en viaje así que yo, al otro día, pude venirme a Esquel. Por suerte acá estoy bastante bien, estoy en casa, tengo una cinta y tengo unas pesas que me prestaron del gimnasio Newen y con eso estoy realizando muy bien las rutinas que me mandaron desde el Seleccionado Argentino y desde Ferro. Con la Facultad estoy bastante ocupada también porque es bastante complicada la cursada online, así que acostumbrándome a eso también.

-¿Qué tal ha sido la experiencia de estar en el equipo en Japón? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ahí?

-Estar en el Mundial de Japón fue una experiencia increíble, es sin dudas unos de los torneos más importantes que podemos jugar y donde aprendí mucho, tanto de mis compañeras como de las jugadoras rivales, que son jugadoras Top a nivel mundial y que siempre la vemos en la tele en la Euro o algo así.

Estuvo buenísimo, el Mundial use para aprender y a nivel personal me cambió los objetivos para este año, o mejor dicho, los reforzó.

-¿Te seguís considerando la tercera mejor arquera del seleccionado argentino?

- Nunca me consideré la tercer mejor arquera del país. Claro que tal vez sea ese el orden que podes poner por edad, pero el nivel de las arqueras es muy parejo, está Marisol (Marisol Carratú, 34 años de edad, quien juega en Mecalia Atlético Guades de España), que está jugando afuera y para mi está a otro nivel y después somos muchas las arqueras que venimos atrás y tanto las que estamos en la Argentina, como las que están jugando en Europa, por eso no puedo calificarme como la tercer mejor arquera del país.

-¿El regreso del Handball está muy complicado, como pensás que sigue el Handball de la FEMEBAL?

-La verdad está muy complicado, es un deporte de contacto. El Torneo Apertura de la FEMEBAL quedó cancelado, a mitad de año estaba programado el Panamericano de Clubes y también se suspendió y vamos a ver cómo será la vuelta para ver si se puede jugar algunos partidos del Clausura, como para tener un poco de competencia este año y sabemos que cuando se retome todo vamos a necesitar unos meses como de pretemporada, de adaptación , aunque yo lo veo bastante lejano y no creo que se pueda jugar en su totalidad el clausura tal vez se puedan armar algunos cruces para no perder el año.

-¿Consideras que para tu estado físico y deportivo, ha sido bueno las postergación del pre olímpico?

-En lo que tiene que ver deportivamente no nos convenía que se postergue el Preolímpico de Handball porque con el trabajo que veníamos haciendo, previo a esa fecha y toda la planificación era de hace mucho tiempo que veníamos trabajando para el torneo y más allá si estaba o no yo en la lista no era bueno que se postergara; pero ahora teniendo en cuenta todo lo que pasó con el coronavirus, la salud y todo eso, es obvio que estábamos de acuerdo con la postergación, pero deportivamente no nos benefició, obviamente una vez que pase todo esto vamos a trabajar desde cero y mi objetivo más claro va a ser ese, yo creo que “La Garra” (es el sobrenombre del Equipo Nacional de Handball femenino) estaba en un momento apto para viajar y ahora haremos lo mejor posible para prepararnos para la próxima fecha de este pre olímpico.