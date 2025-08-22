Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Walter Torres destacó la importancia de potenciar los eventos deportivos en la zona

El referente deportivo Walter Torres destacó el potencial de la zona y anunció un torneo nacional de karate para el año que viene, una carrera internacional y un evento de ciclismo.
El referente deportivo Walter Torres destacó el potencial de Esquel y sus alrededores para recibir eventos deportivos de gran escala.

Walter, quien viajó junto al ministro Diego Lapenna, mencionó que se cerró un acuerdo para que el año que viene Esquel sea sede de un torneo nacional de karate que traerá a casi 600 participantes.

 

Además, el referente informó que se está trabajando para traer una carrera internacional del XK, la R-Race Internacional, que sería clasificatoria para la final mundial y estaría enfocada en la parte americana. También se está proyectando, para dentro de dos años, traer un "evento patagónico" de ciclismo y aventura, de la mano de Gaby Castillo.

 

Torres también destacó la inversión que se hizo en Piedra Parada, un lugar "muy emblemático de la escalada" que va a permitir que la gente que lo visita esté más cómoda. "Me sorprendió la inversión, muy buena", dijo Torres, quien hacía tiempo que no visitaba el lugar.

 

Walter también mencionó que se está apoyando a la gente que organiza eventos en la zona, como la gente de Pablito Nahuelquir, que hace el Q-Train, y a Hugo Rodríguez, que se va a correr el mundial.

Además, se están realizando los Juegos de Montaña, con la actividad de escalada que tendrá lugar en el Club Andino y el Club Independiente.

T.B

 

