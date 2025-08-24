10°
Esquel, Argentina
Domingo 24 de Agosto de 2025
24 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Panteras de Trelew y La 16 de Rawson jugarán la Final del Torneo Faty 2025 de Futsal Femenino

Se llevará a cabo a este domingo a las 14.30 hs en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios
(Por Carlos "el Chavo" Ortiz, desde Paso de Indios).  Panteras de Trelew y La 16 de Rawson jugarán hoy la final del torneo de futsal femenino "Homenaje a Fátima Ñanculeo", encuentro que se jugarán a las 14.30 hs en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios.

 

Panteras superaron por 5 a 4 al elenco de Las Domingueras de Sarmiento en un gran partido. De hecho, las finalistas estuvieron 5 a 0 arriba en el marcador con cuatro goles de Nicol Jones y el restante de Lara Almirón, pero luego en la etapa complementaria Las Domingueras estuvieron a punto de poner el partido en empate, tras los goles de Celeste Gallegos, en dos oportunidades; Selena Pisco y Eliana Troman.

 

En el otro encuentro de semifinales, esta mañana La 16 de Rawson superó a Chispitas de Comodoro Rivadavia por uno a cero. El único gol del partido fue conquistado a 50 segundos del final del partido por parte de Zahira Toledo.

 

Recordemos que el partido será transmitido por el canal de YouTube https://www.youtube.com/@ElChavoOrtiz/streams

 

 

 

