Un grupo de nueve diputados que, actualmente, pertenecen a Chubut al Frente, se reunió este jueves en la Legislatura. El encuentro fue convocado por Jerónimo García y fue el puntapié inicial para un nuevo bloque, que se distanciará del oficialismo y acompañará a Arcioni, pero con ciertas reservas.

Otros dirigentes políticos estaban al tanto del encuentro pero no se unieron al nuevo bloque. No se califican como oposición, pero cambiarán levemente su postura a una más neutral en relación a la dirigencia provincial.

Los nueve confirmados son Miguel Antín, Mariela Williams y Xenia Gabella, José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y Leila Lloyd Jones, Gabriel De Lucía, Rossana Artero y Zulema Andén.

En un comunicado, estos diputados explicaron que al bloque se podrían sumar otros legisladores: “La decisión adoptada obedece a las profundas contradicciones establecidas con varios proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo, sin que las mismas hayan sido analizadas en conjunto o al menos consultadas, demostrando una subestimación al rol de los diputados que integran el bloque oficial”.

A esto, añadieron que “después de un nutrido intercambio de opiniones y como síntesis, se adoptó una metodología de trabajo consistente en un pormenorizado análisis de los proyectos que envíe a futuro el Poder Ejecutivo Provincial, y apoyar aquellas iniciativas que se consideren favorables a los intereses de la ciudadanía, pero también rechazar aquellas cuestiones que sean resistidas por estar en oposición a los intereses tutelados mayoritarios”.

Este bloque pasaría a ser la primera minoría de la Legislatura, con un importante caudal de votos. Quedarían 7 legisladores directamente asociados con Arcioni: Juan Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Mary Cativa, Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi y Pablo Nouveau.

El oficialismo “puro” tendría una banca menos que el bloque del Frente de Todos, compuesto por Adriana Casanovas, Belén Baskovc, Tatiana Goic, Mónica Saso, Carlos Eliceche, Mario Mansilla, Carlos Mantegna y Rafael Williams.

En Esquel la noticia causo enojo entre los militantes que trabajaron en la campaña de la diputada Zulema Andén, quienes no dudaban en calificarla de tránsfuga, entendiendo que estaba traicionando no solo a quienes la habían propuesto como candidata y a quienes militaron para que accediera al cargo, sino también a quienes la habían votado al ir en una lista. Otros se lamentaban ahora, que su candidatura hubiese sido impuesta, y no que hubiese sido producto del consenso o de una elección.

