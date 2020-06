Los concejales Hernán Alonso y Valeria Saunders, del bloque Chubut al Frente en el Concejo Deliberante, presentaron el viernes dos escritos en Fiscalía acompañados por documentación que sumaron a la causa con el objetivo de esclarecer qué ocurrió con el dinero faltante de la terminal de ómnibus durante la gestión de Andrea Rowlands. Pidieron que el aporte sea incorporado al expediente.

Al respecto, Alonso explicó que una de las notas "es referida a documentación que teníamos en el bloque de pedidos de informe realizados". "Un informe era el que el Ejecutivo acercó a los bloques en cuanto se produjo la denuncia por parte del intendente de este supuesto ilícito, y un pedido de informes solicitado a quien está a cargo de la terminal hoy referido a otros puntos que considerábamos que debíamos tener información", detalló. El edil agregó que este último informe fue "no solamente referido al canon que era lo que se veía como ilícito sino también información sobre otras concesiones dentro de la terminal, el presunto canje de pasajes en lugar del canon, y el funcionamiento de la barrera de ingreso".

Asimismo, el exministro de Producción provincial subrayó que también pidieron que se investigue a los superiores de Rowlands: "Si se comprueba un ilícito no solo es responsable quien estaba al frente de la terminal". "Acompañamos cuatro ordenanzas que aprueban los organigramas que hubo durante la gestión del intendente y las obligaciones de las áreas que entendemos que son las responsables de velar por los intereses de todos los ciudadanos", indicó.

"Pedimos que se investigue al Intendente, la Secretaría de Hacienda, de Gobierno y de Coordinación de Gestión y Finanzas".

"Es una causa que nos preocupa, nos interesa como ciudadanos que se esclarezca y se determinen las responsabilidades", enfatizó Alonso. Evaluó que "en primera instancia hubo una gran presión sobre quien estaba a cargo de la terminal, hubo una condena social hacia una persona y la justicia debe ser la que investigue y condene o no, si se prueba que no hubo ilícitos".

Con relación a los informes a los que tuvieron acceso, el concejal de Chubut al Frente definió "situaciones que no son normales": "No hicimos una investigación al detalle de ver si hay un ilícito o no, pero hay documentación que no es la que se debería corresponder, como recibos no oficiales". "También hacemos hincapié en que hay inconsistencias entre la barrera de ingreso, que es la que emitía un ticket referido a los ingresos de colectivos. Sobre eso se facturaban los toques de plataforma y los servicios de desinfección. A pesar de estar las barreras activas se siguió haciendo de forma manual esa gestión. Entre los informes de la barrera y los registros manuales habría algunas inconsistencias", comentó.