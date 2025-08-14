Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

"Alma Viva Desafiando las Canas" celebra su tercer aniversario con un encuentro abierto

Con una agenda completa que incluye un encuentro con una escuela y un viaje a Futaleufú, "Alma Viva" celebra su aniversario y se prepara para continuar sus actividades con la comunidad.
La profesora nacional de Educación Física, Ana Julia Ochoa, invita a la comunidad de Esquel a celebrar el tercer aniversario de "Alma Viva Desafiando las Canas". El festejo tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto, de 15 a 18:30 horas, en el Salón de la Aonikenk, y está dirigido a personas mayores de 50 años.

 

 

Ochoa, quien vive en Esquel desde hace 18 años, es la facilitadora de este proyecto, que surgió el 7 de agosto de 2022 y reúne varios talleres con el objetivo común de "celebrar la vida". La celebración incluirá propuestas de los distintos talleres y se invita a los asistentes a llevar algo para compartir (mate, té o algo rico) y una prenda o accesorio de color turquesa, que simboliza el agua y la vida.

 

 

Además de "Alma Viva", Ochoa lleva adelante otros talleres como "Salud al Movimiento", que funciona desde su llegada a la ciudad, "Creando la propia danza" con Clara Estela Villar, y "Cuenteamos Juntos", una iniciativa que nació durante la pandemia.

 

 

La profesora adelantó una agenda de actividades para el resto del año, que incluye el "segundo encuentro intergeneracional" con alumnos de la Escuela 7722 en septiembre y un viaje a Futaleufú en octubre para celebrar el día internacional de las personas mayores y realizar el 12º encuentro binacional. Ochoa también mencionó que hay más actividades previstas para noviembre que se confirmarán más adelante.

 

 

F.P

 

