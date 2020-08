El espectáculo, un sector ignorado

La cultura es uno de los sectores que más han sufrido debido a la pandemia, pero también es uno de los más ignorados en su importancia. El mundo de la música, el teatro, el cine y demás producciones debió suspender sus actividades por completo, dejando a una gran cantidad de artistas, y a todas las personas que trabajan en la actividad, sin su fuente principal de ingresos.

En Chubut, se suspendió una cantidad masiva de eventos planeados para este 2020, y ya llevamos cerca de cinco meses sin ningún espectáculo en la provincia.

Federico Pena Duarte es uno de los encargados de traer grandes artistas a Chubut y debió reinventar su profesión. Los espacios destinados a shows se convirtieron en cafeterías y bares, con menos público, y en exposiciones de artistas locales, pero siempre pensando en volver al entretenimiento en vivo. El futuro: la puesta en valor del artista local y la constante renovación.





Sin asistencia del gobierno

En la provincia, hay cinco o seis productores encargados de grandes eventos, que traen bandas como Ciro, No Te Va a Gustar y artistas internacionales. Pese a que estos eventos mueven mucho público y grandes cantidades de dinero, no hubo conversaciones con el gobierno respecto a las posibilidades.

Sin embargo, algunos municipios tomaron la iniciativa: desde Dolavon, por ejemplo, tienen pensado comenzar con eventos al aire libre en octubre.

El sector, según explica Pena Duarte, cambia constantemente: cuando ocurrió lo de Cromañón, reestructuraron todos los shows. Las preferencias cambian y siempre hay novedades, que obligan a un trabajo constante.

“Siempre estamos trabajando con esa forma, de un día una cosa, un día otra”.

Por eso, ven positivamente la chance de trabajar, junto al área de salud, en un protocolo.





La importancia de la cultura

“Creo que es necesaria la parte cultural en una ciudad y en una provincia. La cultura en la sociedad es importante. Es un pilar muy importante y hoy no está: está invisible”.

Desde los beneficios de la propia actividad hasta las personas que obtienen ganancias de ella, la cultura y el arte son claves para el desarrollo de una sociedad. En Chubut, hay muchos artistas y productores que viven de las presentaciones, los eventos privados y públicos.

“Hay gente que vive exclusivamente y para la cultura”.

No solo sufren el productor y el artista, sino también toda la estructura que se construye a su alrededor: los dueños de locales, sonidistas, encargados de iluminación y más tienen, a su vez, proveedores, con equipos sumamente costosos y mucho personal a su cargo.





El fenómeno del streaming

Los artistas recurrieron a las transmisiones a través de Internet para llegar a su público, como alternativa a su trabajo habitual. Sin embargo, esta no es una actividad redituable: además, en Chubut la conexión a Internet no permite producciones de calidad y el artista también requiere herramientas costosas para poder enviar su espectáculo a través de las redes.

En Madryn, se está intentando llevar el streaming que se hace en los teatros a un público mayor, pero se hace muy difícil. En Buenos Aires, se planteó la idea de cobrar entrada para estos eventos, pero no hubo una gran repercusión.

“Se empieza a perder el artista. Las bandas se están desarmando: los artistas dejaron de ensayar, se dejaron de ver, y cuando uno pierde la movida local, pierde la de afuera”.





Presente y futuro: sin cohesión, sin expectativas a corto plazo

Uno de los inconvenientes es que no hay una institución que nuclee a todos los generadores de cultura. Por ello, es difícil emitir un protocolo o llegar a un acuerdo con todos los artistas.

“El estado no está. El estado tiene que estar, para la salud y para otras cosas: pero hoy nosotros también necesitamos que el estado nos mire, tal vez”.

Pena Duarte agregó que se sienten "fuera de este nuevo mundo": el temor de la gente es una realidad tangible y esto también influirá en la decisión de asistir o no a un local con show, no solo en música, sino en cine y teatro. Hay ciudades que dependen del teatro como turismo y hoy ni siquiera hay producción, por lo cual no es probable que se llegue a tiempo para el verano.





“Lo que es invisible hoy va a ser visible dentro de unos meses”.

Los locales comenzaron a abrir y la gente está deseosa de que regresen los espectáculos en vivo, pero, además, en la Patagonia, se suma el agregado de que no hay una gran convocatoria para los artistas. Es probable que estos se dirijan a ciudades más grandes, donde puedan recuperar más rápidamente lo perdido.

Es muy difícil, según explica Pena Duarte, porque las plazas son chicas y se vuelve complejo obtener buenas ganancias. La idea será apuntar a la producción local y ponerla en valor: generar un espacio y organizar para que la gente pueda volver a disfrutar del encanto del arte en directo.

“Va a funcionar. Va a volver la magia”.

