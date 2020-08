En el marco del paro por tiempo indeterminado que iniciaron trabajadores de Luz y Fuerza por despidos en la Cooperativa, esta mañana se realizó una manifestación sobre Avenida Alvear, frente al edificio de la entidad.

Nelson Crettón y Luis Zorruzúa, dialogaron con la prensa en el marco del reclamo y dejaron bien en claro que solicitan dialogar con el Consejo de Administración, ya que "desde el jueves no recibimos ningún llamado para hablar".

En este contexto, comentaron sobre la situación de un compañero que hoy se debía reincorporar "pero se encontró con que no pudo fichar y le llegó una notificación a la casa diciendo que estaba despedido".

Crettón, además indicó que recibió amenazas por teléfono: "la gente que me amenazó, sabe que acá somos pocos, nos conocemos y podemos hablar bien. Me dijeron que sabían mis movimientos y sobre mi familia, que me cuidara. Es cosa de tipo cobarde. No tengo problemas con nadie, tampoco hice la denuncia por que nadie hace ni dice nada".

"Estamos esperando dialogar como se debe. Con la documentación correspondiente en la Secretaría de Trabajo"

También, refirieron sobre la situación de algunos trabajadores mayores de edad, que continúan prestando sus servicios; uno de Esquel, de 62 años y otros dos de la guardia de Trevelin.