En los últimos días, vecinos de la calle Dante Brozzi y 9 de Julio decidieron realizar una denuncia, por una obra de pavimento no finalizada.

Juan Zapata, abogado, habló en representación de los vecinos y explicó que la denuncia se hizo en el Ministerio Público Fiscal, el 23 de septiembre, contra los representantes de la empresa que hizo la obra y contra el secretario de Obras Públicas, Julio Descalzo.

A la empresa, se la acusa de abuso de confianza, por incumplimiento de un acuerdo: "La familia se llevó una gran sorpresa respecto al monto que le faltaba o que la empresa pretendía cobrar para terminar las obras".

A Descalzo, por su parte, se lo denunció por el deber de controlar y verificar que todo se lleve a cabo:

"Podemos observar, por un lado, que hay un cordón que ya viene de tiempo atrás, pero por el otro lado tenemos que la empresa está haciendo un nuevo acordonado. Ese nuevo acordonado hace que el municipio pague dos veces, tenga una doble erogación, lo cual afecta no solamente al frentista que tuvo que pagar".

La obra no está finalizada aún y personal del MPF se presentó en el lugar, para tomar fotos y ver cómo se puede avanzar en la denuncia.

En otros barrios, han realizado denuncias similares, principalmente por la falta de control de parte del municipio. En diciembre de 2019, se presentaron notas al Concejo Deliberante y una carta documento a la Municipalidad, sin respuesta.

La circulación de mercadería y la movilidad comercial son un inconveniente que afecta especialmente a Maximiliano, uno de los vecinos de la zona. Además, la pandemia empeoró la situación.

Realizaron varias llamadas a Descalzo e intentaron reunirse con Ongarato. "Se me acercó un vecino, conocido, que canceló al contado y me venía a preguntar cuál había sido el inconveniente, que había escuchado comentarios provenientes de este empresario, que dice que nosotros no pagamos: eso tiene que probarse".

Algunos vecinos han pagado la totalidad y "no todos los vecinos están en condiciones de querer afrontar este desgaste judicial, pero sí están de acuerdo en sumarse y aportar lo que sea necesario", aclaró Zapata.