Monte Bianco: tras la clausura, presentaron un nuevo pedido de informes al Ejecutivo

El concejal de Cambiemos, Rubén Álvarez, se refirió a lo ocurrido el fin de semana en el parque de nieve Monte Bianco, que fue clausurado luego de encontrarse funcionando sectores no habilitados. En este sentido, desde su bloque han solicitado información sobre la situación del lugar.

"Lo único que hicimos como Concejo Deliberante es pedir informes hace tiempo al Tribunal de Faltas sobre la situación en la que estaba, el juez remitió toda la documentación y en algún momento le levantaron la clausura sobre la confitería", señaló Álvarez. Recordó que "en las mismas notas especifica que el parque de nieve sigue clausurado y lo que nosotros pedimos es un informe al Ejecutivo a raíz de lo que se ve en videos en redes, para que nos digan en qué estado está".

"El Ejecutivo fue y constató que se había roto la faja y estaba funcionando otra vez sin la habilitación", indicó. A partir de esto, el lunes enviaron otro pedido de informes dirigido al gobierno municipal para conocer en detalle si el propietario presentó la documentación correspondiente.

"Mi preocupación en particular es por la seguridad, en mi experiencia de haber trabajado algunos años en La Hoya he visto accidentes muy graves que necesitan de una evacuación que se tiene que hacer con gente especializada, con recursos, médicos y una ambulancia en condiciones", advirtió el edil. Consideró que en Monte Bianco, por lo que conocen, estas condiciones de seguridad no están dadas.

"Tenemos que bregar por la seguridad de un lugar y que básicamente esté habilitado como cualquier comercio".

Por otro lado, aclaró: "No es la función del Concejo ir a clausurar a nadie lo único que hicimos fue pedir información". "Lo ideal es que no pase nada, si pasa tendremos algún otro problema porque está dentro del ejido municipal, va a terminar el municipio siendo responsable por no controlar un lugar que tiene una actividad determinada y no tiene habilitación", evaluó Álvarez.