Goodman: "El interés es tener un ciclo lectivo con la normalidad que podamos en 2021"

Santiago Goodman, secretario general de ATECh, aseguró que la intención del gremio de trabajadores educativos es iniciar el ciclo lectivo 2021. En conferencia de prensa, advirtió que para que eso suceda "esperamos ser convocados con la mayor de las celeridades" para resolver la problemática salarial, entre otras que marcó como importantes.

Salarios, infraestructura escolar y los protocolos para el regreso a las aulas son los temas que el dirigente gremial destacó en su pedido de ser llamados a una "comisión negociadora". "El tema salarial no solamente como sector de los trabajadores de la educación sino como representantes de trabajadores estatales queremos poder tener certeza para todos", sostuvo Goodman.

"El interés colectivo de los trabajadores de la educación es poder tener un ciclo lectivo que pueda transcurrir con la normalidad que podamos tener en 2021", continuó el sindicalista. En este sentido, de todas forma dejó en claro que "no depende únicamente de los trabajadores de la educación. Acá quien debe generar las respuestas es el gobernador, es el gobierno de la provincia del Chubut. Creemos que tiene las herramientas y no las ha utilizado"

"Hay que tener garantías de infraestructura, de salario, de conectividad y eso no es algo que sea de resorte especifico de los trabajadores", evaluó Santiago Goodman.

En tanto Marcela Capón, quien también es dirigente del gremio, reveló que a pesar de las reuniones que tuvieron lugar en 2020 no llegaron a establecer un protocolo adecuado para el regreso a las aulas. "No terminó de comunicarse y cerrarse el protocolo con los sindicatos. Lo mismo con la seguridad de las escuelas y cómo se aplica el protocolo", indicó. "Nosotros aparte de lo salarial queremos resolver esto porque la seguridad no solo hace a los trabajadores sino a los docentes. Lo vemos muy complejo", recalcó Capón.

