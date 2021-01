Más allá de la pandemia, Chubut sufre una de las crisis más grandes a nivel educativo: hace tres años que no hay constancia en las clases, debido a la situación económica de la provincia.

La diputada provincial Andrea Aguilera expresó que “realmente, esto ha llevado a que, por ejemplo, en el año 2018 hubo solo 103 días de clases; en el 2019 cincuenta y en el 2020 cinco. Estos son los números de Chubut”.

Actualmente, la ley de emergencia educativa declara la educación como servicio esencial, lo cual obliga a su prestación sin interrupciones. También, en diversos puntos, apunta a hechos y programas concretos, como detección y acompañamiento de estudiantes en riesgo; verifica los métodos docentes para enseñar y tiene en cuenta otros escenarios que pueden darse en la educación actual.

En particular, según declaró Aguilera, Chubut es un caso especial porque en gran cantidad de casos no hay acceso a Internet o conectividad, lo cual no permite cumplir con una trayectoria educativa. “Creemos que las trayectorias han sido interrumpidas y, además, que esto ha generado fracaso escolar y, desde luego, abandono, deserción”, comentó la diputada.

Otro de los casos que tendría en cuenta esta ley es el mantenimiento de la infraestructura escolar, para que las escuelas puedan continuar en el marco de la emergencia epidemiológica. A esto, se sumarían becas de conectividad para que docentes y alumnos puedan acceder a las redes. Por último, se sumaría a esto el transporte escolar, del cual depende una gran cantidad de provincias y cuya prestación se ha visto completamente interrumpida.

El proyecto se encuentra esperando sanción en Legislatura y, además, se realizó un pedido de informes, respecto al cual Aguilera denunció que no tiene información real, por lo cual se solicitó uno nuevo. Se presentó, además, un pedido de auxilio al gobierno nacional, que también se considera garante respecto a la educación.