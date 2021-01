No hay caso, nada los detiene. No hay pandemia ni crisis económica que los haga cambiar de objetivos. El camino es ese… y no ceden ni una céntima.

Tal vez, ahora lo hacen con otros tiempos, pero ellos saben que tarde o temprano lograrán su objetivo.

La Escuela Raion Ki que conduce el Sabón Patricio Serna extiende sus fronteras, más allá de Esquel. Es que a partir de este lunes Raion Ki se suma a las actividades de Fontana de Trevelin donde tendrá dos instructores de lujo.

Uno precisamente será Patricio Serna, IVº Dan en Taekwondo ITF. La otra será una de las deportistas que más ha progresado en este tiempo. Es que la joven Luciana Bohme, dará sus primeros “pininos” en eso de enseñar, pero tiene sobre su cuerpo torneos por demás importantes, como ser el Mundial de Formas Virtual que se llevó a cabo el año pasado y donde alcanzara los cuartos de final de un torneo por demás exigente.

Por ello, a partir de este lunes 25 de enero, Fontana de Trevelin tendrá un espacio para que niños, jóvenes y adultos practiquen esta actividad a modo recreativo, para aprender defensa personal o para sumarme a cualquier nivel de competencia.

La información señala que las actividades se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas para las categorías infantiles que van de 7 a 12 años; en tanto los martes y jueves, de 21 a 22 horas, será el momento para las categorías juveniles y adulto, es decir de 13 años en adelante.

Las personas interesadas en tomar parte de las clases de Taekwondo ITF (recordando que las dos primeras clases son gratuitas) podrán acercarse a la de Fontana de Trevelin de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 o de 19 a 24 horas.