Firma y Aclaración: "Mi mamá estuvo internada 38 días y mi hermana no la pudo ver"

Luján Ibáñez es parte de un grupo de vecinos de Esquel y Trevelin que reclaman fuertemente por la apertura del paso fronterizo Futaleufú. Especialmente, por la cantidad de familiares que tienen en Chile y a quienes no pueden ver ni en situación extremas de vida.

En esta edición de Firma y Aclaración con Ricardo Bustos, Luján nos comenta las malas experiencias que tuvieron que vivir y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

"No sé exactamente una cantidad, pero son muchas familias principalmente de Trevelin que tienen familiares del otro lado. Si empezamos a sumar Futaleufú, Palena y demás, hay mucha gente manifestando esto", expresó.

¿Qué les dicen desde Argentina? "No hemos hablado con nadie, porque nadie nos ha escuchado. El diputado Menna fue el único que fue y nos escuchó y entregó una carta para tramitar la apertura de las fronteras hace una semana y media y seguimos sin novedades. Vimos que se está comunicando, pero no puede hacer mucho más que presentar la carta", contó Luján.

Por otra parte, sobre las manifestaciones realizadas, la joven manifestó: "Lamentablemente tuvimos que actuar como pueblo. Tuvimos que actuar como familiares para alzar la voz y pedir que nos abran las fronteras. Hay mucha gente deprimida y triste, con la salud mental juega un montón. Tratamos de calmarlos y decirles que vamos a pelear hasta que se abra la frontera".

En su caso particular, con su hermana y su madre, relató: "Tengo a toda mi familia en Futaleufú y en Castro Chiloé. Yo iba en el mes entre dos y tres veces. La última vez que viajé, volví el 1° de marzo sin pensar que iban a cerrar las fronteras. Desde esa fecha no veo a mis familiares. Mi mamá estuvo con COVID, terminó en terapia 38 días y después de eso, mi hermana en Chile, hasta el día de hoy no pudo ver a su mamá que estuvo a punto de morir. Estuvo muy grave y gracias a Dios hoy la cuenta, y así todos mis familiares de Chile".

"En Futaleufú hubo manifestaciones, pero en Chile están buscando trabas. Desde la parte Argentina buscaron la excusa del Delta y estaba casi nulo. En Chile hay un 80 o 90% de vacunación realizada", agregó.

"Tengo a mi familia allá. Estamos esperando que se abra la frontera para mandar a mi mamá que está más recuperada. Mi abuela le dio un segundo ACV en julio y hace un mes tuvo una pancreatitis y ninguno pudo ir. Tiene 86 años".

Con este panorama, la única manera de llegar de Esquel a Futaleufú es por avión, como turista: Esquel - Buenos Aires - Santiago de Chile y de ahí a Futalefú. Sobre la posibilidad, Lujan expresó: "Hicimos una cuenta y el precio es de unos 120 mil pesos solamente ida. Justifican que el avión es la mejor opción porque hay más control con respecto al COVID".