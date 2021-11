Jorge Nebuloni llegó a Esquel siete u ocho veces. Ya perdimos la cuenta. No se acuerda él y no nos acordamos nosotros. Siempre que llegó a ciudad lo hizo en el marco de algún Torneo Nacional y aquí en la región ya fueron varios los que se realizaron y en distintas categorías.

Jorge Nebuloni es el Director de Competencia de la Confederación Argentina de Handball y su palabra es más que autorizada para hablar sobre la realidad del handball nacional y, sobre todo, del handball de la región.

Tiene los conceptos por demás muy claros, conoce cada lugar del país y sabe de los pormenores de cada región.

Es cierto que la FEMEBAL es la Federación más grande del país, una especie de la NBA y por eso, enfrentarlos no es cosa de todos los días y cuando se lo hace hay un gusto muy especial. Las Panteras de Carmen de Patagones vencieron en la final a Lanús, que es de la FEMEBAL, en tanto los jóvenes de la Escuela Municipal de Handball de Esquel estuvieron a solo un segundo de provocar un tiempo extra en la final ante Bartolomé Mitre, quien se coronó campeón en la rama masculina.

“FEMEBAL tiene 10 mil jugadores, tiene hasta seis divisiones por cada categoría. Por eso se les permite a los equipos del interior tener tres refuerzos para los torneos nacionales, igual el interior ha crecido mucho”, destacó Nebuloni con el programa Sucesos Deportivos que se emite por Radio Nacional Esquel.

EL MUNICIPIO NO DEBE TOCAR NADA

En un momento de la charla se habló sobre la diferencia entre los clubes que integran la FEMEBAL y los equipos municipales que tiene el interior del país. De hecho el municipio de Comodoro Rivadavia, que uno podrá decir tiene los recursos para que el Handball este dentro los clubes no lo es tal, ya que hay varios equipos dentro de la órbita municipal, todos ellos solventados por Comodoro Deportes.

En la provincia del Chubut sucede algo que también sucede en diversas Federaciones del interior país, que es que un gran porcentaje de equipos son de escuelas municipales, no así en la FEMEBAL donde hay muchos clubes.

Acá en la provincia del Chubut no hay clubes de Handball. ¿Este tipo de organización está bien? ¿está mal? ¿habría que modificarlo?

La respuesta es contundente.

“Yo creo que el trabajo que están haciendo acá en Esquel en la parte municipal es fabuloso. Tener todas las categorías en una escuela municipal es fabuloso, no lo tendrían que tocar”.

¿No hay que tocarlo?

No, para nada; insistió Nebuloni

Por ejemplo, Maipu de Mendoza es municipal y tiene todas las categoría y funciona muy bien. Yo le explico, tengo a mis hijos que juegan el Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, que es uno de los equipos importantes de la FEMEBAL y pagan 5 mil pesos por mes para jugar al handball. Yo estuve en san juan y está en la revolución deportiva y el deporte en esa provincial es tan importante como algunos de los ministerios, tiene más presupuestos que varis ministerios.

Lo que están haciendo acá en Esquel con el handball es maravilloso, aparte en Esquel no tienen otro gimnasio para al handball, ¿donde van a estar jugando si no es en el municipal?

Si usted me dice que hay un club que tiene una mejor cancha que esta del municipio de Esquel, bárbaro, pero no la hay.

El club se forma con el aporte de los socios y acá en la región no hay clubes que trabajen para tener al handball como deportes, y esto lo digo por Esquel o por Trevelin.

LA CONFEDERACIÓN NO ENTREGA DINERO

-Le cambio de tema, alguien me contó que la Confederación Argentina de Handball entrega dinero a cada una de las federaciones para armar los torneos nacionales, ¿esto es así?

No, para nada, no se entrega dinero. El único apoyo que tiene la Confederación es a través del ENARD pero es solo para alto rendimiento, donde se pagan los viajes, los hospedajes y las comidas en las giras previas antes de un Mundial o de un Juego olímpico. Y eso es solo hasta la categoría juniors, ya que de juveniles para abajo el ENARD no paga nada y hay que hacer un expediente al Ministerio de Turismo y Deportes para obtener una ayuda para los viajes.

HABRÁ QUE ESPERAR HASTA FIN DE AÑO

Buenos Aires será sede de una nueva asamblea, en este casi presencial, a llevarse a cabo entre los días 27 y 28 de diciembre.

Ante la consulta si en esa reunión, se determinará que la ciudad de Esquel sea sede para uno de los torneos nacionales, como lo ha sido en los últimos años, Nebuloni no quiso adelantar nada.

“Yo no puedo decir si Esquel o Trevelin serán sede el próximo año porque hay un comité de Competencia, pero en vedad yo creo que sí, porque las atenciones que recibimos en Esquel y en Trevelin son de las mejores”.

“Claro que ahora hay mucho interés en organizar distintos torneos así que en la asamblea se verá cuáles son las sedes que se postularán en esa misma asamblea del 27 y 28 de diciembre, habrá que esperar”.