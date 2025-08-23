Una multitud acompañó a la familia Ñanculeo en el arranque del Torneo de Futsal Femenino Faty 2025

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Paso de Indios). - Arrancó el torneo que tiene varias sensaciones. La perdida de Fátima en el plano terrenal es sin dudas la parte más dolorosa en el este torneo que comenzó este viernes en Paso de Indios, pero el alma de ella se posa en cada una de las jugadoras que le están dando vida a este torneo de Futsal Femenino que, en su primera jornada, una multitud acompañó el desarrollo de este certamen.

Un total de ocho equipos, de las localidades de Trelew, Rawson, Gastre, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Paso de Indios le dan vida a este torneo de fútsal femenino que se juega en el Gimnasio Municipal y que tiene el nombre de Faty 2025.

Claro que ayer, previo al arranque de torneo femenino, se jugaron los encuentros de semifinales de futsal masculino de la región, pero esa es otra historia.

Nos quedamos con las chicas, quienes desplegaron sus virtudes con el manejo del balón, donde en la primera fecha fueron victorias de Chispita de Comodoro Rivadavia, Las Domingueras de Sarmiento, La 16 de Rawson y Panteras de Comodoro Rivadavia.

En la jornada de este sábado se jugarán los encuentros de la segunda y tercera fecha, además de los cruces de cuartos de final programado para después del acto oficial que tendrá lugar en horas de la tarde.

En tanto las semifinales y finales de esta edición se llevarán a cabo en la jornada de mañana domingo.

En el primero de los encuentros, Chispita de Comodoro Rivadavia superó al elenco local de Paso de Indios por 4 a 1.

Los goles del equipo comodorense fueron convertidos por Camila Rolán, Micaela Salaberry, Araceli González y Natali Montesino (refuerzo de Esquel).

El único tanto (y muy festejado por cierto) para el Club Deportivo Paso de Indios fue obra de Malena Ñanculeo (hermana de Fátima) quien tras convertir levantó sus brazos y su mirada al cielo para compartir con Fátima un gol, como decíamos, por demás muy festejado.

Para completar la primera fecha de la zona 1, el elenco de Las Domingueras de Sarmiento superaron a Enigma de Paso de Indios por 7 a 0 con una buena actuación de Celeste Gallegos, Selena Pisco y sobre todo de Agustina, la número 8, quien desplegó su capacidad goleadora en esta primera fecha.

En lo que respecta a la zona 2, La 16 de Rawson superó por 8 a 3 a Alma Libre de Gastre. Los goles de las campeonas de la edición 2023 fueron convertidos por Rocío González, en dos oportunidades, Casandra Lopez, Guadalupe Henrique, Zahira Toledo, Marcia Orozco y Araceli Henrique.

Por su parte, para el elenco de Gastre los goles fueron conquistados por María Calfú, en tres oportunidades.

La primera fecha se completó con la gran victoria de Panteras de Trelew sobre Deportivo Maxi por 6 a 0. Nicole Jones fue autora de cuatro goles, en tanto Lara Bustingorrea y Lara Almirón, completaron la cuenta de seis.