Es increíble el nivel en el que ha llegado esta joven quien justamente en el día de hoy terminó una nueva vuelta alrededor del sol.

Es increíble recordar aquella jovencita dando sus primeros pasos en los Juegos Evita y en lo que a nivel deportivo se ha convertido hoy, con torneos internacionales sobre sus hombros y con la espera de la merecida confirmación, que mejor regalo que ese, para que Florencia Romero sea representante por segunda vez de la Argentina en los Juegos Paralímpicos, en este caso en Tokio, cuyo certamen ecuménico tendrá lugar desde el 25 de agosto al 5 de septiembre.

Florencia Romero cumple años hoy. Seguramente tendrá amigos en un montón de lugares, pero guardará en un rincón importante de su corazón a quienes la formaron como atleta y como persona acá en Esquel.

Desde los profesores Pablo Lara y Yanina Baliente (por nombrar solo a dos), pasando por todos los amigos, amigas y familias de la EMEFA hasta llegar a Geraldine Roberts, quien fuera su compinche en nuestra ciudad y seguramente lo será al día de hoy aunque están separadas físicamente, pero de contacto permanente.

Florencia, quien es beneficiaria de una de las 56 becas deportivas de Chubut Deportes, consideró que atraviesa su mejor año deportivo y espera la confirmación para estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Aún este 2021 no llega a su mitad, sin embargo la atleta ya lo considera como “el mejor” en su carrera deportiva, según lo señaló al área de prensa de Chubut Deportes.

La atleta no vidente, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes hizo un repaso de su actualidad, sus logros y chance de poder estar en Tokio, del 24 de agosto al 5 de septiembre, representando al país y a la provincia.

- Florencia, ¿Cómo venís llevando este año en lo deportivo, teniendo en cuenta toda la situación que vive el país y el mundo?

- El año ya está por la mitad, pero dentro de esta situación que estamos viviendo de pandemia, puedo decir que hasta el momento ha sido muy bueno para mí. En lo deportivo fuimos mejorando día a día, en cada entrenamiento. Es hasta el momento mi mejor año. Cada año noto que crezco y mejoro, pero este año fue el de mayor crecimiento, tanto físico, como mental y eso lo valoro muchísimo.

- ¿Estás viviendo en el CENARD?

- No estoy viviendo en el CENARD porque representaría un riesgo por toda la situación actual, así que me mudé con dos compañeras de la Selección a un departamento que está a ocho cuadras del Centro de Entrenamiento. Estoy muy cómoda, es súper práctico y tranquilo.

- Es un año complicado, muy pocos deportistas han podido tener competencias oficiales, ¿Cómo ha sido tu caso?

- Por suerte nosotros sí pudimos entrenar y competir casi con normalidad. En lo que va del año tuvimos cuatro torneos. Uno en marzo en el CENARD, en abril tuvimos otro Concepción del Uruguay y durante mayo, otros dos en el CENARD. Todos realizados bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria y con todos los cuidados.

- ¿Y cómo te ha ido en estas participaciones?

- En cada torneo mejoré mis marcas. En el primero del año hice el récord americano en lanzamiento de bala. Y en los restantes mejoré sucesivamente el récord argentino de disco. Estos torneos eran los últimos clasificatorios para Tokio, asique la verdad que pese a toda esta situación mundial que estamos viviendo, en lo personal puedo decir que estoy muy bien y ha sido un excelente año.

- ¿Ahora de qué depende tu clasificación a Tokio?

- El corte de clasificación ya terminó esta semana con el último torneo. Ahora resta esperar, ver cuantos cupos dispondrá el Comité Paralímpico Internacional para nuestra selección. Asique hasta julio debemos esperar para ver quiénes serán los atletas argentinos que representarán al país en Tokio. Yo te puedo decir que di todo lo que tenía para poder estar.

- ¿Tenés fe de que te va a tocar?

- Hoy en día estoy cruzando los dedos. Sólo puedo decir que hay que esperar. Sobre todo en este tiempo que todo puede cambiar de un momento a otro. En ese aspecto estoy muy positiva y creo que se puede dar, aunque no te voy a mentir y este mes manejaré unos niveles de ansiedad terribles, pero bueno, ojalá se dé porque repito que hice todo para clasificar.

- Sumás un año más junto a Chubut Deportes, que te renovó la beca deportiva. ¿Cuán importante es para vos este apoyo?

- Respecto a la beca de Chubut Deportes te puedo decir que siempre estaré agradecida con la institución, porque desde el 2010 que empecé en todo esto del deporte y participé de mi primer Evita, siempre estuvieron conmigo, en lo que necesitaba y lo que necesito. Más allá del valor económico que nos ayuda muchísimo para cubrir diferentes gastos en suplementos deportivos, la buena alimentación o como en mi caso, la vivienda, considero que representa un gran reconocimiento por parte de la institución para con sus deportistas.

Es un mimo, un aliento, una motivación extra, pero sobretodo una recompensa para los atletas que dan todo de sí. Cada vez que salgo del país y piso cualquier aro, jaula o pista de atletismo en cualquier parte del mundo, siento que represento muy fuerte a Chubut además de Argentina, porque mi carrera deportiva comenzó ahí y siempre dejaré todo por Chubut y mi país.

- ¿Sabías que se incrementó la cantidad de becas para deportistas discapacitados?

-Sí y es algo que me llena de felicidad y orgullo. Cuando me acercaron la lista y vi el número de atletas discapacitados becados fue una alegría inmensa. Soy una de las atletas más viejas si se quiere, y antes no había tanta representación por parte de la discapacidad en las becas. No se la reconocía mucho. La verdad que soy una afortunada de estar becada desde hace mucho tiempo, pero es una excelente decisión que puedan acompañar y a apoyar a estos chicos, que saben que tienen a Chubut Deportes para lo que necesiten. Esta bueno que este ámbito de la discapacidad se empiece a hacer notar y a hacer ruido. Espero que a futuro muchos más chicos puedan llegar a representar a Chubut en un juego Paralímpico, o donde sea, pero representando a Chubut y a Argentina.