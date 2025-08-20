Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El 31 de agosto se disputará la competencia de Mountain Bike de los Juegos de Montaña

El circuito se ubicará en Laguna La Zeta, con un recorrido pensado para "todos los niveles" que mostrará los paisajes de Esquel.
Sandro Miranda, ciclista de montaña y colaborador de los “Juegos de Montaña”, se refirió a la iniciativa que busca tener "campeones locales" y resurgir a Esquel como la "Capital del Mountain Bike". Miranda calificó la propuesta, ideada por Hernán Maciel, como la “mejor iniciativa que hemos tenido hasta el día de hoy”.

 

El ciclismo de montaña, una de las disciplinas de los juegos, se disputará el 31 de agosto. Además, se realizará un segundo reconocimiento oficial del circuito el sábado 23.

 

El recorrido se pensó para ser un lugar "increíble como es el periodo de Laguna La Z", con un circuito que pasa por distintos miradores, y es apto para "todos los niveles".

El objetivo, según Miranda, es mostrar a Esquel y sus paisajes, como la laguna y las zonas de pinares.

 

Miranda expresó su alegría de que se tenga en cuenta a deportistas locales para dar una mano desde adentro, y destacó que Esquel es una “ciudad deportiva totalmente”. Además, invitó a la gente a sumarse a los juegos el 31 de agosto en la Laguna La Zeta y a que se sume la familia, que es "lo más importante".

T.B

 

