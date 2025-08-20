Lo de Dylan Bachman ante Jorge Almonacid fue sencillamente una exhibición

(Desde la Comuna de Futaleufú - Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz. Fotografías: Soledad Tureo). Se enteró que subía al ring en el combate de fondo, un par de días antes de la velada boxística. Igual estaba preparado para ir a la guerra. Dylan Bachman demostró el sábado por la noche el compromiso que tiene con este deporte, el deporte de los puños.

Siempre hay que estar bien preparado para este tipo de combate, más cuando está en juego un cinturón.

Y Dylan Bachman estuvo a la altura del compromiso. Para nosotros ganó los tres asaltos. Sobre todo el segundo round, donde demostró un gran repertorio.

Llamó poderosamente la atención que los jurados, que lo vieron ganador, lo hayan hecho en fallo dividido.

Es más, el pupilo de “Pocho” Mariluán hasta desconfió del fallo del jurado. “pensé que no me la daban” destacó al término del combate.