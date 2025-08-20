Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesboxeo amateurdylan bachmanclaudio pocho mariluan
20 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Lo de Dylan Bachman ante Jorge Almonacid fue sencillamente una exhibición

Imágenes que quedarán grabadas para siempre. El cinturón del título Internacional de la Patagonia está muy bien guardado en El Bolsón
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Desde la Comuna de Futaleufú - Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz. Fotografías: Soledad Tureo).  Se enteró que subía al ring en el combate de fondo, un par de días antes de la velada boxística. Igual estaba preparado para ir a la guerra. Dylan Bachman demostró el sábado por la noche el compromiso que tiene con este deporte, el deporte de los puños.

 

Siempre hay que estar bien preparado para este tipo de combate, más cuando está en juego un cinturón.

 

Y Dylan Bachman estuvo a la altura del compromiso. Para nosotros ganó los tres asaltos. Sobre todo el segundo round, donde demostró un gran repertorio.

 

Llamó poderosamente la atención que los jurados, que lo vieron ganador, lo hayan hecho en fallo dividido.

 

Es más, el pupilo de “Pocho” Mariluán hasta desconfió del fallo del jurado. “pensé que no me la daban” destacó al término del combate.  

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca
2
 Horror en una carretera: encontraron una bolsa con seis cabezas humanas
3
 "Yo espero que toda la comunidad vaya y abone la boleta completa"
4
 Femicidio de Johana: Prisión Perpetua confirmada
5
 Alerta, padres: ¿Es un riesgo Roblox para nuestros hijos?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -