Sabe que no la tiene para nada fácil. Porque es un área que muchos consideran que es más un gasto que una inversión. Seguramente algunos dirán que tendrá que darle más importancia a la Natación que a otras actividades.

Otros dirán que el área de discapacidad es lo más trascedente y habrá, otro grupo de personas, que señalarán que la Secretaría de Deportes deberá estar más en los barrios y no tanto encerrado en Alvear 2210. Todos tienen distintas opiniones. Todos tienen la varita mágica.

Y están hasta los que dicen que más que darle bola al deporte hay que arreglar las calles y darle trabajo a la gente.

Hay de todo “en la viña del Señor” y será difícil complacer a todos y a todas.

Hernán Maciel, está preparado para jugar en las “grandes ligas”, lo demostró en los últimos años siendo director del Tetra, que en verdad es un terrible elefante que hay que mover y encima en su casa se respira deporte a cada minuto. Viene de familia “y el pibe algo habrá aprendido”.

Y este pibe, “hijo e tigre” como alguien lo nombró, no quiere dejar nada librado al azar y por ello quiere dejar bien arreglado su emprendimiento privado, que es el Gimnasio MyM para lo que se viene… dejar el alma y la piel en la Secretaría de Deportes.

Desde el momento que se supo que su nombre era “numero puesto” para el cargo, su teléfono no paró de sonar. Varios para felicitarlo por el nuevo cargo; los más para saber cómo se conformará su equipo de trabajo y saber precisamente quien será el Director de deportes.

Lo que pasa es que más de uno ya fue a la peluquería para hacerse los rulos.

“Voy a dar a conocer mi equipo de trabajo y sobre todo al Director de Deportes recién cuando asuma”, destacó Hernán Maciel quien tendrá a su cargo una de las áreas más grandes dentro del municipio de Esquel, con decenas y decenas de personas a cargo; entre profesores, coordinadores, empleados de la residencia, de la administración y del gimnasio.

Sabe que tiene que atacar varios frentes a la vez y lo hará con su equipo, “con la libertad que me dieron desde el gobierno”, aseguró.

- ¿Cuándo te llamó Sergio Ongarato para que asumas en el cargo de Secretario de Deportes?

- Sergio me hizo el ofrecimiento hace unos días, y en aquel momento le dije que por cuestiones privadas no le podía responder en ese momento ya que como vos sabés hace unos diez años que tengo un gimnasio privado y no lo podía largar así nomás y quería dejar organizado todo de la mejor manera, que mis alumnos se sientan cómodos con los profesores que iban a quedar y este sábado le dije que estaba en condiciones de asumir al cargo de Secretario.

- ¿A quién se lo dijiste primero?

- A mi familia, como siempre.

- ¿Y qué te dijeron ellos?

- La verdad tengo la suerte de tener una familia que son profes de educación física y estamos empapados con el deporte y ellos lo tomaron bien y me felicitaron. Sabemos todos en casa en el embrollo que me voy a meter pero siempre tengo el apoyo de ellos en cada decisión que tomo así que estoy contento con la posibilidad de afrontar esta nueva etapa.

- Hablando de embrollo, un embrollo que asumiste hace algunos años tiene que ver con la dirección del Tetratlón del Club Andino. ¿Cómo quedará el tetra este año?

- Apenas me ofrecieron el cargo llamé a Nahuel Mateo, quien este año es el presidente del Club Andino y le conté que estaba la posibilidad de que ocupe este cargo y que era incompatible estar en los dos lugares al mismo tiempo.

Nahuel lo tomó bien. Nosotros ya teníamos un 80% armada la carrera, obvio que el nuevo director que designen ellos, le dará su impronta y su imagen a esta competencia. A Nahuel le comuniqué todos los avances que teníamos, por ejemplo las gestiones que estaba haciendo yo personalmente para que José Meolans que compita en el tetra, cosa que con gusto la hará.

Ya estábamos arreglando el tema de alojamiento con la gente de turismo para que pueda venir y también habíamos armado muchas otras cosas más para la carrera y ya le dije a Nahuel que cuando convoquen al nuevo director que yo me pondré en contacto con él y le contaré los avances que fuimos logrando para esta carrera y obvio que se las cedemos para que pueda ser la mejor carrera en estos 30 años.

- ¿Vos no propusiste el nombre de ningún Director?

- No, porque con Nahuel todavía no nos hemos juntado. Ahora estoy tratando de resolver muchas cuestiones privadas, pero si Dios quiere este fin de semana nos vamos a juntar y trataremos de definir las cosas que faltan. Tengo gente que le puedo llegar a proponer para que se hagan cargo del Tetra en lo que tiene que ver la dirección, igual ellos ya tenían pensado sumar gente a nuestro equipo de trabajo, así que no creo que cueste mucho conseguir un director para que se ponga al frente de esta 30º edición.

- Estamos en pandemia y esto ha sido un condicionante para Mariela Sánchez Uribe quien estuvo al frente de la Secretaría de Deportes durante los últimos 18 meses. Dejando de lado este inconveniente, ¿cuáles serían las primeras cuatro o cinco medidas que tomarías vos cuando llegues a la Secretaría de Deportes?

- Mira Chavo, nosotros hace varios años ya venimos trabajando con un proyecto de política deportiva, proyecto que se va modificando año tras año. Este año ha sido un año totalmente atípico. En mi caso ya venimos trabajando con estos inconvenientes porque me tocó modificar muchísimas cosas en el gimnasio para poder llevar adelante las clases.

Si querés, una vez que yo asuma, nos juntamos, lo charlamos, lo trabajamos. Yo todavía no quiero decir nada, pero Sergio (por Ongarato) ya este proyecto lo conoce, ya lo sabe, se lo comunique detalladamente. Todavía no quiero dar ningún avance, porque no asumí y quiero tener respeto por todos los profesores que están trabajando en el área.

Una de las cosas por cual acepté este desafío es porque está Mariela y me he sentado con ella y me hizo un balance de cómo se encuentra la Secretaría de Deportes y esa es una de las cuestiones por la cuales yo asumo este riesgo porque veo que el área de deportes está bien encaminado y que puedo trabajar de la mejor forma y con la libertad que me dieron desde el gobierno.

- Me comentaste que quedaste sorprendido con la renuncia de Esteban Varrente.

- Si. Yo quería hablar con él y recién anoche (por el miércoles), estuve hablando con él telefónicamente y me dijo que no era nada personal conmigo, que estaba todo bien pero me dijo que por una cuestión de ética, él llegó con Mariela y se va porque Mariela se va del área; igual el equipo de trabajo yo ya lo tengo, pero quería hablar con Esteban por si él se quería sumar a este proyecto, pero decidió dar un paso al costado.

Yo ya tengo un equipo de trabajo para llevar a cabo la política deportiva, claro que todavía no te voy a dar ningún nombre por respeto a lo que están y una vez que yo asuma voy a dar a conocer el nombre del director de deportes y también y quien estará a cargo de la coordinación de la Residencia Municipal.

- Un tema que me interesa y mucho, por el cual vengo pregonando desde hace varios años tiene que ver con el Turismo Deportivo. ¿Te interesa? ¿Será uno de los ejes de tu trabajo en el área de deportes?

- Si me interesa y este será uno de los ejes principales a trabajar. Siempre aposté a eso, por eso también agarré el tetra porque este es uno de los pilares de Esquel y entró mucha gente a la ciudad por medio de este encuentro deportivo y si le damos importancia a eso Esquel puede ser un polo deportivo muy grande a nivel provincial como nacional.

Aunque estemos en pandemia se pueden desarrollar distintas competencias. Yo he visto varios de los grandes encuentros deportivos y vi cómo estaban trabajando el tema de seguridad y protocolos, como ser en Bariloche, en San Martín de Los Andes o en Villa La Angostura.

Tengo la suerte de conocer personalmente a la gente que trabaja en el área de Turismo, porque lo hice a través del Tetra y por suerte en Turismo van por el mismo camino y vamos a apostar a que esto sea una cuestión importante para Esquel.

- ¿Qué opinas de lo que yo publiqué en este medio? ¿Coincidís con algunos de los temas y en cuales no?

- Te soy sincero Chavo, estoy con la cabeza a full. Esto para mi es todo nuevo, me han llamado gente para preguntarme, sin saber que yo todavía no había asumido, para ver si iba a mantener la pauta publicitaria o si voy a darle a la Liga de Veteranos una cancha que tenían pedida. y yo les decía: “chicos, déjenme asumir, entrar, empaparme de todas las cosas, ver las cuestiones que pudo realizar Mariela, las cuestiones que no y cuando yo vea que está todo encaminado vamos a tratar de llevar a cabo todo lo posible para llevar adelante un área que vos sabés que me gusta.

Le quiero dedicar un ciento por ciento a este trabajo y por ello quiero dedicar este tiempo que me queda antes de asumir a encaminar mi gimnasio, tener los mejores profesores para que den las mejores clases a mis alumnos y de esta manera poder dedicarme de pleno a la Secretaría de deportes, porque esta es un área que me fascina.

- Dentro de la nota, yo describí una situación que me sorprende, que tiene que ver con la designación de los coordinadores deportivo, a través de un concurso bastante particular por cierto por la limitante de ese concurso. ¿Vos coincidís con la manera, están bien estas coordinaciones, agregarías otras, sacarías alguna?

- Te repito Chavo. Todavía no puedo dar ningún avance sobre esto por respeto a los coordinadores que están ahí. Seguramente coincidiremos en algunas cosas y en otras no, pero te aseguro que sin el trabajo de los coordinadores, sin el trabajo de los profesores y de las personas que trabajan allí será imposible llevar a cabo las políticas deportivas que tenemos pensado con mi equipo de trabajo.