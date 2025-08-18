Con un clima inmejorable, comenzaron los Juegos de Montaña en Esquel

Con un clima inmejorable, este sábado comenzaron oficialmente los Juegos de Montaña 2025 en Esquel, una propuesta impulsada por la gestión del intendente Matías Taccetta que busca promover el deporte, el turismo y el disfrute de los paisajes cordilleranos.

La primera jornada reunió a deportistas de distintos puntos de la región y a una gran cantidad de público que acompañó cada una de las actividades.

Uno de los eventos centrales fue el torneo de parapente de precisión, organizado por la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad junto a la Asociación de Vuelo Libre Esquel, que se llevó a cabo en el sector del fondo de la Laguna Willmanco, un escenario natural único para esta disciplina. La fecha fue definida estratégicamente a partir de un análisis meteorológico realizado el lunes previo, que anticipaba condiciones óptimas para el vuelo.

En total, participaron 24 parapentistas, quienes realizaron más de 80 vuelos a lo largo del día. Cada piloto debía completar al menos tres vuelos puntuables, con la opción de realizar un cuarto para descartar el de menor puntaje.

Los podios quedaron conformados de la siguiente manera:

Categorías N1/N2/N3: 1° Oscar Peña, 2° Emiliano Carretero, 3° Julián Mansilla.

Categorías N4/N5: 1° Mauro Dante Vázquez, 2° Nicolás Eyo, 3° Jeremías Balestra.

La agenda del sábado también incluyó una clínica de marcha nórdica en el Estadio Municipal, a cargo del profesor Diego Campana. Más de 60 personas participaron de esta instancia formativa, que funcionó como preparación para la competencia oficial de marcha nórdica prevista para el próximo 31 de agosto, dentro del marco de los Juegos de Montaña.

Con este arranque exitoso, los Juegos de Montaña 2025 ya son una realidad y seguirán ofreciendo durante las próximas semanas una variada agenda de propuestas deportivas y recreativas en la ciudad.



T.B