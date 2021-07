No fue una reunión cualquiera. Fue una reunión en la que se tocó fibras intimas y el recuerdo por el que no está. O al menos no está físicamente, porque su legado dentro del deporte y dentro del periodismo quedará marcado con tinta indeleble.

En plena pandemia era “casi lógico” que nuestros amigos y conocidos sean vencidos por el maldito virus, pero de la manera en la que se fue “el Galenso” Hughes, pega por demás muy fuerte. Siempre se dice que “se fue antes de tiempo” y este es un caso que merece ese rótulo. Se fue antes de tiempo.

Antes de la habitual reunión de delegados en la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, se realizó la presentación en sociedad de la Copa “Homenaje Carlos Hughes” que se pondrá en juego en el próximo torneo Apertura “Jacinto Rey” del fútbol valletano.

La iniciativa fue propuesta por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chubut, entidad de la cual Hughes fue activo participante durante mucho tiempo, contando con el apoyo de Rubén Villagra de RuVill para la adquisición del premio en juego y que quedará en manos del vencedor del Apertura.

Recordemos que Carlos “El Galenso” Hughes falleció el 13 de abril pasado en un accidente de tránsito en la zona de chacras de la ciudad de Trelew mientras desarrollaba una de sus habituales salidas atléticas.

Mirá que hay formas de morir. Justo en plena pandemia, murió haciendo deporte.

Su mamá Elba Price junto con los hijos de Carlos, los mellizos Erik y Alan, estuvieron presentes en la emotiva presentación junto a los representantes del Círculo de Periodistas Deportivos, su presidente Darío Santos, y el reconocido Hugo Edgar “Negro” Gómez, además del presidente de la Liga del Valle, Javier Treuque, y los delegados de los clubes participantes.

Experimentado periodista gráfico, radial y televisivo, Hughes promovió los Juegos de la Araucanía y fue parte de muchas ediciones de la Fiesta del Deporte con el Círculo de Periodistas Deportivos. Fue comentarista de fútbol y básquet, llegando a cubrir el Mundial de básquet de Canadá en 1994 y el Mundial de fútbol de Francia en el año 1998.