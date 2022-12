Si hay algo que entendimos los argentinos este año es que las cábalas, por tontas que parezcan, pueden llegar a hacernos ganar un mundial. Si sos de los que vió todos los partidos en la misma posición, con la misma gente, en el mismo lugar… tomá nota de estos rituales para recibir el año nuevo.

-Sacar a pasear la valija: si tu intención para el 2023 es viajar como nunca, este es el ritual que no te puede faltar. Después del brindis de medianoche saca a pasear tu valija o mochila de viajero. Lo ideal es dar una vuelta a la manzana cargando tu equipaje y pensando en los lugares que te gustaría visitar.

-Las doce uvas: este es un ritual bastante conocido… algunos dicen que es un ritualito de abuela. Es super fácil: necesitas doce uvas para cada invitado. Luego de brindar, la idea es que por cada uva que se come se pida un deseo por mes.

-La Quema: es super sencillo, solo necesitas papel, lápiz y una vela. En el papel vas a escribir todo lo que querés dejar ir. Pensá en todo eso que ya no va: lugares, vínculos, cosas materiales, trabajos, duelos… lo que sea que sientas que querés soltar y escribirlo en un papel. Una vez que hayas terminado la lista con la vela quema el papel y las cenizas las entregas a la tierra para que sirvan como abono de lo nuevo que está por venir.

-Vestir de Blanco: este color se relaciona con la paz, la pureza y la renovación del espíritu. La idea es vestirnos de este color para empezar el año entrante en completa armonía y con pureza en el corazón.

-Tirar lo viejo: ¿Qué mejor momento para dejar ir lo que ya no va más? Buscá en tu casa esas cosas que están viejas, rotas, o que ya no sirven más. Puede ser un plato resquebrajado, una bombacha con agujetas, una media que perdió el par… ¡Lo que sea! La idea es que justo antes de recibir el 2023, tires lo que ya no sirve.

-Poné monedas en tu zapato: ¿Querés un 2023 lleno de abundancia? ¿Querés que este año no te haga falta lo material? La idea es colocar monedas o un billete en el zapato antes de que llegue el año nuevo para llamar la abundancia a tu vida.