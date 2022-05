Se terminó el suspenso y fue toda una película de suspenso. Es que hubo que tomar la calculadora para conocer a los cuatro clasificados de la zona Centro, cuya última fecha de la etapa clasificatoria concluyó en la jornada de hoy.

Aunque ya estaban clasificados Juventud Unida y Belgrano de Esquel, la cuestión pasó entonces en conocer el orden y tras el empate en blanco de hoy por la tarde, el elenco dirigido por Rodrigo Garmendia terminó en la primera ubicación en tanto el “xeneize” del barrio Buenos Aires quedó como escolta.

Los otros dos partidos de la zona Centro dieron que hablar. Fontana de Trevelin (sin director técnico) consiguió una gran victoria como visitante sobre Independiente Deportivo por dos a uno y terminó en la tercera posición, en tanto el cuarto elenco clasificado fue el Deportivo Rio Pico.

El elenco azul empató tres a tres ante Esquel Futbol Club (equipo este que necesitaba la victoria) y por sistema de desempate, el conjunto de Rio Pico desplazó a Independiente Deportivo al quinto lugar de la zona.

Ambos terminaron con una diferencia de menos tres, pero el elenco del sur conquistó 15 goles en esta parte del campeonato, en cambio Independiente anotó 11 tantos.

En lo que respecta a la zona de la Comarca, San Martín de Esquel y Defensores de la Comarca igualaron en dos tantos por bando, en tanto el Deportivo Estación superó a Belgrano de Cholila por dos a uno.

Con estos resultados, los cruces de los cuartos de final serán los siguientes: Juventud Unida de Gobernador Costa vs. Belgrano de Cholila; Belgrano de Esquel vs. Deportivo Estación, San Martín de Esquel vs. Deportivo Rio Pico y Defensores de La Comarca frente a Fontana de Trevelin.

Los cuartos de final serán a dos partidos, ida y vuelta con ventaja para quien haya tenido una mejor colocación en la tabla. En tanto los encuentros de semifinales, el partido final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto será a un solo partido, todos ellos a jugarse en Esquel.